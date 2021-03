GGD wil niet meewerken met plannen van De Jonge: teststraten niet bedoeld voor festival of stadion

De GGD lijkt roet te gooien in de plannetjes van minister Hugo de Jonge. GGD-voorman André Rouvoet zegt niet van plan te zijn mensen zonder klachten te gaan testen zodat zij met een testbewijs kunnen gaan deelnemen aan het sociale leven. Volgens Rouvoet zijn er genoeg andere alternatieven die men snel moet overwegen.

Vol trots meldde De Jonge dat dit weekend de eerste testen worden gedaan met de CoronaCheck-app. Een app die het volgens De Jonge mogelijk maakt om de samenleving langzaamaan weer te openen. De app kan men zien als een voorloper van een soort van ‘coronapaspoort’. Op de app is te zien dat je recent een coronatest hebt gedaan die negatief is. Die negatieve test kan dan gelden als toegangsbewijs tot het sociale leven.

Er is alleen één probleem: je hebt een negatieve coronatest nodig. En laat nu net de GGD geen zin hebben om half Nederland te gaan testen voor dit systeem. Volgens GGD-voorman Rouvoet zijn de teststraten van de GGD bedoeld ter bestrijding van het coronavirus, en niet om mensen zonder klachten een vergunning te geven om te gaan feesten, zo meldt De Telegraaf. Rouvoet zegt er het volgende over:

“De GGD is er voor de publieke gezondheid, daar ligt onze opdracht. Als er ergens uitbraken zijn, kunnen we risicogericht grootschalig testen. Ik waak ervoor dat we onze capaciteit gaan inzetten voor andere doelen dan de virusbestrijding”

Wat voor veel pro CoronaCheck-adepten vervelend nieuws is. Het hele idee van de app draait om negatieve tests, maar de GGD heeft geen zin om hieraan mee te werken. Zij zijn er om het virus te bestrijden en niet om mensen via een semi-coronapaspoort deel te laten nemen aan het sociale leven.

De voormalig ChristenUnie-leider zegt dat de taak hiervoor bij het bedrijfsleven ligt:

“De taak om preventief te testen zonder aanvullende reden ligt primair bij het bedrijfsleven of het onderwijs en niet bij de GGD. Dat is zo met het kabinet besproken”

Minister De Jonge zal in ieder geval geen beroep kunnen doen op de GGD voor zijn plannetjes.