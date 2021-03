Goh, planbureau SCP wordt ook wakker: oppassen overheid, coronaspanningen nemen toe… Vlam kan in pan slaan!

Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat wetenschappelijke adviezen uitbrengt aan het kabinet en de Tweede Kamer, zijn ze ook eindelijk wakker aan het worden. Jawel. Ze hebben er een jaar over gedaan, maar nu begrijpen ze dan ein-de-lijk dat de spanningen rond corona en het coronabeleid weleens kunnen escaleren en voor lange termijn problemen veroorzaken: “De wrijving is er al, maar escaleert gelukkig nog niet,” aldus SCP-voorman Kim Putters.

Volgens het SCP is het tegenwoordig oppassen geblazen voor de overheid én onze maatschappij. Want waar een jaar geleden we nog enorm saamhorig waren is dat nu anders. De spanningen in de samenleving nemen razendsnel toe door het feit dat de coronacrisis maar voortsuddert, en de ideeën hierover steeds verder uiteen lopen. Steeds vaker komen twee of meerdere groepen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Er zijn verschillende groepen die tegen elkaar opgezet worden: kwetsbare mensen en mensen met juist een goede gezondheid, en dan nog de jongeren tegen de rest. Die jongeren moeten het ontgelden omdat er zowaar mensen zijn die denken dat corona in stand wordt gehouden door de jeugd en hun coronafeestjes. Totale onzin natuurlijk, want ook zonder die feestjes zou het virus doorgaan. Maar ja, leg dat maar eens uit aan mensen die een zondebok willen hebben.

Want ja, daar lijkt het vooral om te gaan: schuldigen aanwijzen. SCP-directeur Kim Putters zegt daarover tegen het AD: “Heel vaak gaat een crisis gepaard met stigmatisering, ook nu. Daarom zeggen we tegen de overheid: let hier op, want zondebokken aanwijzen in een crisis kan ertoe leiden dat de spanningen tussen bevolkingsgroepen oplopen. Die wrijving is er al, maar escaleert gelukkig nog niet.” Dus kan de “vlam in de pan slaan,” parafraseert het AD de SCP-topman vervolgens.

Ondertussen zijn jongeren steeds bozer aan het worden, omdat ze of niet naar school kunnen, hun werk kwijt zijn, of zelfs totaal geen leven meer hebben. En ouderen zijn er ook helemaal klaar mee, omdat zij hun kleinkinderen gewoon weer eens willen zien.

En dan heb je nog een groep angstvalligen die volgens Putters heel bang zijn voor het virus; zo bang, dat het hun leven echt beïnvloedt. Sommige mensen mochten niet eens de begrafenis bijwonen van iemand die aan corona overleed. “Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe groot het effect daarvan op ons welzijn op langere termijn kan zijn,” aldus Putters. Vervolgens zegt de SCP-directeur ook dat de “sociale nood” toeneemt bij “bepaalde groepen.”

Deze hele situatie is 100% de schuld van de overheid en het mediakartel. Al bijna een jaar doen ze hun best mensen doodsangst aan te jagen, terwijl ze tegelijkertijd weigeren te luisteren naar wanhopige Nederlanders die hun hele hebben en houden dreigen te verliezen. Als burgers iets doen wat de staat niet zinspeelt zien we steevast ministers op tv vertellen dat het allemaal zo niet kan, dat het levensgevaarlijk is, en dat die mensen dus eigenlijk bloed aan hun handen hebben. Het opzetten van groepen tegen elkaar is al maanden overheidsstrategie, en angst is daarbij het favoriete wapen ministers als De Jonge, Grapperhaus en Rutte.

In plaats van mensen bij elkaar te brengen zorgt het kabinet ervoor dat verschillende groepen tegen elkaar uit gespeeld worden en zelfs een hekel aan elkaar krijgen. En dat hoeft u niet van mij aan te nemen, maar geloof dan op z’n minst het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het is ronduit schandalig!