Haha! Thierry Baudet lacht NRC Handelsblad keihard uit: ‘Trots dat onze kiezers die krant het minst lezen!’

Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat FVD-kiezers van álle kiezers het minst vaak het NRC Handelsblad lezen. Gelukkig maar, want dat is natuurlijk echt een wanstaltige krant. Dat vind ik niet alleen, FVD-leider Thierry Baudet denkt daar net zo over. Want hij laat weten op Twitter dat dit onderzoeksresultaat hem héél trots maakt.

Trots dat van alle kiezers, de onze het minst vaak NRC lezen! https://t.co/C4srjmGSFk — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 24, 2021

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft best een puinhoop gemaakt van de Tweede Kamerverkiezingen. Laten we eerlijk zijn, hij zat er behoorlijk naast. Dat geldt ook voor de andere peilers, dus hij hoeft zich op zich niet te schamen, maar het was wel een wanprestatie.

Toch betekent dit niet dat zijn onderzoeken helemaal niet van meerwaarde zijn. Zo heeft hij ook gekeken naar de “kenmerken” van de verschillende groepen die op de verschillende partijen stemmen. In welk merk auto rijden ze? Welk merk computer en smartphone gebruiken ze? Wat zijn hun hobby’s? Waar doen ze hun boodschappen? En, lekker belangrijk, welke kranten lezen ze?

Wat die laatste vraag betreft zijn de resultaten héérlijk om te zien. Want, wat blijkt? FVD-kiezers laten de mainstream media echt (letterlijk) links liggen. Met name het NRC Handelsblad moet het ontgelden bij FVD-kiezers. Want van álle kiezers lezen zij die linkse prulkrant het allerminst.

Net zoals bij vorige verkiezingen is de verkiezingsuitslag van #TK2021 afgezet naar een groot aantal kenmerken, zoals mediagebruik, merk auto, merk smartphone/computer, hobby's, en waar je boodschappen doet.

Klik hier voor de overige grafieken en tabellen.https://t.co/RyuPhTUu8l pic.twitter.com/s4mqdynnea — Maurice de Hond (@mauricedehond) March 24, 2021

Fantastisch om te zien. Want NRC Handelsblad is werkelijk een walgelijke PR-krant van het mediakartel. Geen wonder dus dat FVD-leider Thierry Baudet ook heel blij is met dit onderzoeksresultaat. “Trots dat van alle kiezers, de onze het minst vaak NRC lezen!” schrijf hij volkomen terecht op Twitter.

De samenklonterende perskliek zal hem dit ongetwijfeld niet in dank afnemen, maar hij heeft gelijk. Dit spreekt in het voordeel van FVD’ers. Want de NRC, tja, wat is dat een enorme tuigkrant, zeg!