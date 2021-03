“Doemscenario in wording”: Europese Commissie komt deze maand al met wetsvoorstel voor “vaccinatiepaspoort”

De Europese Commissie komt nog deze maand met een wetsvoorstel voor een “digitale groene pas”, oftewel: een “vaccinatiepaspoort” voor mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen gezegd in een vergadering met Europarlementsleden van haar eigen partij CDU/CSU. In België is er al verzet tegen, zo meldt HLN.

Er wordt weer eens een smerig spelletje gespeeld door de Europese Commissie, want iedereen voelt aan waar het heengaat met zo’n vaccinatiepaspoort. De angst bestaat namelijk dat iedereen die niet is gevaccineerd, praktisch zal worden uitgesloten van deelname aan zo’n beetje alle onderdelen van de maatschappij.

Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) benadrukt diezelfde angst maar richt zich op de context van het reizen tussen EU-landen en zegt dat België “zich verzet tegen de koppeling tussen een vaccinatie en het recht om zich binnen de EU vrij te verplaatsen.”

Het “smerige” van de Europese Commissie is dat ze nu gaan proberen om alleen de technische voorbereiding te doen en de randvoorwaarden in wetgeving te gieten. Hierdoor wordt zo’n pas straks functioneel gemaakt, maar laat de EC de toepassing van zo’n pas over aan individuele EU-landen. Von der Leyen lichtte het idee namelijk als volgt toe:

“De bezitter in de hele Europese Unie zal kunnen bewijzen dat hij of zij is ingeënt tegen SARS-CoV-2. Wie nog geen kans heeft gehad om een prik te krijgen, zal via dezelfde pas de resultaten van een test kunnen voorleggen, of kunnen aantonen dat immuniteit is opgebouwd na een eerdere infectie.”

Het zou dus straks zomaar kunnen dat de pas van een Belg kan worden uitgelezen en dat er staat dat hij nog niet gevaccineerd is, maar wél immuniteit heeft opgebouwd. Hij zou Nederland dan wel in mogen. Maar als er in Nederland een maatregel wordt genomen waardoor alleen gevaccineerde mensen het café in mogen, dan wordt die Belg dus aan de deur geweigerd.

Je kunt er donder op zeggen dat dit voor problemen gaat zorgen, waardoor de roep om het gelijktrekken van de regels voor dat vaccinatiepaspoort zal toenemen. Dan krijg je mogelijk een flut systeem waar niemand wat aan heeft. Of, en dit is veel enger: het worden zeer draconische maatregelen die leiden tot maatschappelijke uitsluiting. Maar tegen die tijd is de EC al weer naar de achtergrond getreden en moeten EU-lidstaten het onderling maar uitvechten. Die hebben maar weinig overtuigingskracht nodig voor hun burgers, want die willen allemaal weer naar festivals, cafés en vakantieoorden.

Zoals Thierry Baudet het zegt: