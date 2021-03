Hugo de Jonge gaat keihard af: Denemarken stopt met met AstraZeneca-vaccins na ‘ernstige bloedstolsels’

Media in Denemarken laten weten dat de overheid voorlopig ophoudt mensen het coronavaccin van AstraZeneca te geven. De reden is dat er een flink aantal gevaccineerden zich hebben gemeld bij de arts met “ernstige bloedstolsels.” Dat is tóch gek. Want kort geleden was Hugo de Jonge nog woest toen FVD-Kamerlid Wybren van Haga zelfs maar suggereerde dat de coronavaccins mogelijk toch serieuze bijwerkingen kunnen veroorzaken bij mensen.

Denemarken staat voor een onverwachte medische opgave: Kopenhagen zegt uit te moeten zoeken of ernstige bloedstolsels een bijwerking zijn van één van de bekendste coronavaccins, of aan iets anders te wijten zijn. Maar de komende twee weken wordt er in ieder geval niet met AstraZeneca gewerkt in het Scandinavische land.

“We bevinden ons midden in de grootste en belangrijkste uitrol van vaccinaties in de Deense geschiedenis. En nu hebben we alle vaccins nodig die we kunnen krijgen. Het is daarom geen gemakkelijke beslissing om een van de vaccins te pauzeren,” aldus gezondheidsdirecteur Søren Brostrøm. “We moeten dit verduidelijken voordat we het vaccin van AstraZeneca kunnen blijven gebruiken.”

De situatie is volgens De Telegraaf wel zo serieus onderhand dat “[d]e Deense staat nu uit [gaat] van een nieuwe vaccinatiekalender, waarin het AstraZeneca-vaccin helemaal niet is opgenomen.”

Dan lees je dit nieuws dus, en denk je opeens terug aan de manier waarop minister Hugo de Jonge FVD-Tweede Kamerlid Wybren van Haga schoffeerde toen hij de euvele moed had te vragen of de bijwerkingen van de vaccins goed werden bijgehouden in eigen land. Van Haga was een beetje kritisch, impliceerde dat er serieuze bijwerkingen wáren… en hop! De Jonge ging he-le-gaar los. Nepnieuws! schreeuwde de CDA-gek de FVD’er toe.

❗Als @WybrenvanHaga een aantal volkomen redelijke vragen aan Hugo de Jonge stelt, gedraagt De Jonge zich onbeschoft en schreeuwt hij door Van Haga heen. Kamervoorzitter Arib laat het gewoon gebeuren. 👉 Beantwoord de vragen gewoon, Hugo! Daar hebben Nederlanders recht op. pic.twitter.com/ytKij88Q5Q — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) February 24, 2021

Logisch dus dat Forum voor Democratie keihard uithaalt naar De Jonge:

.@hugodejonge schoffeerde @WybrenvanHaga toen hij vragen stelde – zijn taak als Kamerlid – over de bijwerkingen per vaccin. Bestaat de Deense regering ook uit "complotdenkers", Hugo? Of waren die vragen wél terecht en probeerde je de oppositie gewoon te demoniseren? #StemFVD https://t.co/u8OKBHSeGb — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 11, 2021

Kan De Jonge misschien even tekst en uitleg geven over wat er nu in Denemarken gebeurt? Is dit dan ook nepnieuws van de Deense overheid? Moeten sociale media de Deense overheid censureren? Mogen Deense media hier niet over schrijven?

Ik kijk uit naar de spin, naar het gedraai, van de CDA-minister. Kom maar op!