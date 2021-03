Indirecte vaccinatieplicht op komst: “liberale” VVD en D66 stemmen voor dwingend coronapaspoort

Een paar dagen voordat de kiezer naar de stembus gaat heeft een brede coalitie van kartelpartijen een motie aangenomen waarin het kabinet opgeroepen wordt ‘het coronapaspoort zo snel mogelijk in te voeren.’ Ook quasi-liberale partijen als D66 en VVD waren er voor. Sterker nog, de motie was zelfs afkomstig van D66’er Rob Jetten.

Het volgende plaatje moet je even goed op je in laten werken. Het is namelijk het gisteren verkregen stemresultaat van een motie van Rob Jetten waarin het kabinet wordt opgeroepen om het “corona paspoort” zo spoedig mogelijk in te voeren, zodat we effectief een tweedeling krijgen in de samenleving van mensen die wel dingen mogen doen, en andere mensen die de hele dag thuis moeten zitten omdat ze weigeren mee te doen aan de coronagekte.

De partijen die dus dit soort wanstaltige, beangstigende scenes uit Israël naar Nederland willen halen zijn: de SP, D66, PvdA, 50Plus, VVD, GroenLinks en het CDA. Het bewijst maar weer dat a) VVD en D66 echt nepliberaal tot op het bot zijn, en b) dat 50Plus serieus is overgenomen door een D66-infiltrante.

Forum voor Democratie reageert terecht furieus op de stemmingsuitslag. “Beangstigend,” aldus de partij op Twitter. “Vlak voor 17 maart, vlak voordat de kiezer aan zet is, duwen VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP en 50Plus vaccinatiepaspoorten erdoor. Dat betekent een tweedeling tussen eersterangsburgers en tweederangsburgers. FVD zal er alles aan doen om dit te blokkeren!”

PVV-leider Geert Wilders, die helaas veel te vaak is meegegaan in de coronawaanzin van het kabinet en het partijkartel, verzet zich nu hier ook tegen. Ja, ja, Geert ziet de bui aankomen voor 17 maart en begint zich dus ook uit te spreken. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. “Vreselijk. Dit [is] 100% drang!” schrijft hij op Twitter.

Het is een schande voor ons land dat het coronapaspoort er komt. Ongelooflijk. Wat is de wereld ‒ en wat is Nederland ‒ toch veranderd in een jaar tijd. Waar is dat tolerante landje aan de Noordzee gebleven? We veranderen in een regelrechte corona-autocratie. Wat ongelooflijk triest.