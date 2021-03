Jesse gaat af! GroenLinks-oprichter verliest vertrouwen in eigen partij, roept op tot fusie linkse partijen

Telkens als een linkse partij onderuit gaat (of dreigt te gaan) dan roept er wel weer iemand op tot fuseren. Dit keer is het GroenLinks-oprichter Andrée van Es, die toenadering zoekt tot de PvdA en D66. Maar beide partijen zijn niet erg happig, blijkt uit het interview op radioprogramma Spraakmakers van NPO Radio 1.

GroenLinks lijkt met de Early Voting-stembussen inmiddels geopend eens flink af te gaan. Niet alleen is partijleider Jesse Klaver de stem van Femke Halsema kwijt, maar wil Andrée van Es ‒ die erbij was toen GroenLinks gevormd werd ‒ nu ook de partij al opdoeken. GroenLinks moet met D66 en de PvdA opgaan in een nieuwe partij, meent ze.

“Het gaat erom hoe je met elkaar een serieuze machtspositie kunt bereiken,” zegt GroenLinks-partijcoryfee Andrée van Es op NPO Radio 1. De idealen van de verschillende partijen wijken wat haar betreft dus nauwelijks van elkaar af. Opvallend is wel dat zij D66 wél noemt en de SP niet ziet als een kandidaat om mee te fuseren. En dat terwijl de SP juist uitgesproken links is en D66 niet (al zijn ze dat wel degelijk).

Volgens voormalig CDA-minister Marja van Bijsterveldt moet er "chemie" zijn tussen partijleiders op links om samenwerking succesvol te maken of over een fusie na te denken. "Je moet wel een beetje liefde hebben voor elkaar, dat zit er volgens mij nu niet." #TK2021 pic.twitter.com/xNrnqXvtsG — Spraakmakers (@SpraakmakersOp1) March 15, 2021

Maar ergens is het toch vooral heel erg sneu dat telkens wanneer je het als partij op eigen kracht niet redt, je dan maar oproept tot fuseren en de kiezers van andere partijen jouw idealen op probeert te dringen en ze in feite hun keuzemogelijkheden wilt ontnemen.

Wat dat betreft zouden die linkse partijen eerst eens moeten leren om fatsoenlijk samen te werken in de huidige situatie, want dat lukt ze al nauwelijks. Tot die tijd is het vooral lachen geblazen om het falen van GroenLinks, en GroenLinksers die de partij dan maar willen opheffen. Genieten!