Lachwekkend: van de samenleving losgezongen kartelmedia blijven Sigrid Kaag pushen als “premier”

Het is echt nauwelijks te geloven. De peilingen maken het pijnlijk duidelijk: helemaal niemand zit te wachten op “minister-president” Kaag. Maar toch doen de kartelmedia hun best haar zogenaamde premierskandidatuur dag na dag door onze strot te duwen. Een interviewtje in de Volkskrant wordt gevolgd door… een interview in het Parool. Want mevrouw moet en zal premierskandidaat zijn!

Vandaag verscheen een interview in de Volkskrant met D66-lijsttrekker Sigrid Kaag. Daarin zegt ze zogenaamd allemaal leuke, belangrijke dingen. Over getrouwd zijn met een Palestijnse man, over Ruttes gebrek aan visie (waar ze de afgelopen vier jaar geen enkel probleem mee heeft gehad toen ze gezellig met hem meeregeerde), en met haar achtergrond. Want ze is natuurlijk knetterelitair. Al spreekt ze dat in de VK tegen.

Hilarisch genoeg zijn er mensen die daar toch van onder de indruk zeggen te zijn. Je kunt ze op één hand tellen, maar toch:

@SigridKaag wat bent u een fantastische doorzetter en inspirerende vrouw! Ik stem in volle overtuiging op u! #interview #volkskrant vandaag pic.twitter.com/U8LeDN1s7g — Anne Begheyn (@AnneBegheyn) March 4, 2021

En dan het interview in het Parool. Daar zegt ze eigenlijk min of meer dezelfde dingen, wat niet zo gek is, aangezien de vrouw ook daar alle ruimte krijgt haar politieke denkbeelden uiteen te zetten, zonder al te veel kritische vragen. Prima hoor, maar me dunkt dat réchtse politici zo’n behandeling ook weleens zouden willen. Op zijn minst af en toe.

Hilarisch genoeg lijken de vragen in de Volkskrant en het Parool zelfs opgesteld te zijn door dezelfde redacteur ofzo:

Het moge duidelijk zijn, hier wordt een agenda door onze strot geduwd. En nee, dat zeg ik niet alleen, Tweep Des Vaderlands Erik de Vlieger denkt daar net zo over, en suggereert dat er wat journalisten pas gedoneerd geld uit de D66-campagnekas hebben ontvangen.

Die miljoen doet zijn werk al https://t.co/6ktr0xZyt7 — Erik de Vlieger Tweep des Vaderlands 2021 #TdV (@DevliegerErik) March 4, 2021

Parool, Volkskrant,NRC, Trouw, RTL, NPO. Elke dag pushen ze deze vrouw. Verontrustend is het https://t.co/MGtzPuMwGt — Erik de Vlieger Tweep des Vaderlands 2021 #TdV (@DevliegerErik) March 4, 2021

Daar heeft hij een goed punt want, inderdaad, Kaag is ook met grote regelmaat te zijn bij één van de NPO-programma’s. Sterker nog, de NPO zond eerder dit jaar zelfs een propagandafilm uit haar over, dat ze de euvele moed hadden een “documentaire” te noemen.

Maar ik heb slecht nieuws voor al die kartelkranten en NPO-omroepjes: het werkt niet. Nederlanders wíllen niet dat Kaag premier wordt. Niet dit jaar, niet volgend jaar, niet over vier jaar. Jullie kunnen dus wel kappen met die goedkope propagandastrategie!