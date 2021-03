Peilingen! Hoppa! VVD blijft maar zetels verliezen – FVD opnieuw in de lift

In zo’n beetje alle peilingen verliest de VVD enkele zetels, zo ook in de peiling van I&O Research. Afgelopen zondag zagen we een Rutte die de volle laag kreeg van een van de gedupeerde van de toeslagenaffaire, de tijd van mooie verhaaltjes lijkt over. Forum voor Democratie groeit opnieuw met een extra zetel in de peilingen.

Het is natuurlijk een raar verkiezingsjaar, fysiek gezien zijn vrijwel alle partijen niet aanwezig op de Nederlandse straten. Behalve dan de partij van Thierry Baudet. Met de zogeheten vrijheidskaravaan trekken zij het gehele land door met de boodschap dat Nederland weer open moet. Deze boodschap lijkt aan te slaan; er komen veel mensen op hun bijeenkomsten af én ze stijgen weer in de peilingen.

De boodschap van Forum lijkt steeds meer in trek te komen bij een deel van het electoraat; in een maand tijd is Forum gestegen van 3 virtuele zetels naar 5. De VVD is 5 zetels verloren in een maand tijd, maar ondanks het continue verlies weten CDA en de PVV hier nog niet van te profiteren. Vooralsnog blijft de VVD met afstand de grootste partij van Nederland.

De partij die men kan zien als D66 in het kwadraat, Volt, groeit opnieuw en wordt op 2 zetels gepeild. De partij weet veel aanhang te krijgen onder jongeren en zijn ook online enorm aanwezig waardoor ze zich steeds beter kunnen profileren. Ze weten zich goed neer te zetten als een alternatief voor D66. Aan idealen geen gebrek.

De grote vraag is natuurlijk of de partijen het de laatste weken de VVD nog zwaar kunnen maken. De verkiezingen zullen ze wel winnen, maar een monsterzege kan men altijd nog voorkomen.