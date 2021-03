LOL! Doodsbang D66 probeert pro-EU-stemmers bij Volt weg te meppen: ‘Wíj zijn het origineel!’

Bij D66 wordt men nu toch wel steeds zenuwachtiger. De opkomst van Volt, een partij die nog nog meer van Europa houdt dan D66, zorgt ervoor dat D66 een wanhopige poging doet om kiezers binnenboord te houden. Ze lanceren een eigen partijenwijzer die de verschillen tussen de twee benadrukt. En Kamerleden zetten op social media alle zeilen bij met allerlei “argumenten.”



De drammende Democraten66 durven niet blind te vertrouwen op het gedroomde Kaag-effect wat de partij voor het eerst in de geschiedenis in het Torentje moet plaatsen. Dus vandaag, nu de stembussen open zijn, proberen zij als laatste reddingsactie nog even snel wat twijfelende stemmers op het zinkende schip te houden. Een speciale “partijdige stemwijzer” moet kiezers van andere partijen naar D66 dirigeren, en ook Kamerleden pogen te voorkomen dat de Kaag-boot op de Volt-klippen loopt.

Het is een ware wanhoopspoging om nog enkele progressieve stemmers te overtuigen om toch te gaan voor D66. Dus lijkt het nu of partijprominenten een offensief zijn gestart om stemmen weg te trekken bij Volt.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven heeft daarom de allertreurigste argumenten bij elkaar gesprokkeld om weifelende D66’ers in de Kaagclub te houden. Waaronder dus – I kid you not – “Paars is niet in de mode dit voorjaar.” Nou, dat zal zoden aan de dijk zetten!

Vijf gedachten voor wie twijfelt tussen @D66 en Volt. 1. D66 is het origineel.

2. D66 is bewezen Europees, duurzaam en digitaal.

3. Een groot D66 maakt NL progressiever.

4. D66 heeft daden, Volt heeft plannen.

5. Paars is niet in de mode dit voorjaar.

Het is vermoedelijk allemaal tevergeefs. Op sociale media is Volt prominent aanwezig. De partij weet in vrij korte tijd veel media-aandacht te genereren. Hun pan-Europese visie op allerlei zaken klinkt als muziek in de oren voor veel progressieve jongeren. Jongeren die vaak in de D66-hoek zitten worden massaal verleid om over te stappen naar Volt.

D66 — Partijdige kieswijzer: D66 en Volt

De sociaal-liberalen vrezen natuurlijk voor deze nieuwe concurrent, en terecht. De pan-Europese beweging is namelijk in alles de overtreffende trap van D66, en het ‘originele’ Europese verhaal van de democraten klinkt lang niet zo spannend meer als het frisse geluid van Volt.