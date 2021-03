Medische Zorg minister Van Ark en minister van Sociale Zaken Koolmees nieuwe verkenners: ‘Hebben ze tijdens pandemie niks beters te doen?’

Kamervoorzitter Khadija Arib maakte zojuist bekend dat Tamara van Ark en Wouter Koolmees de nieuwe verkenners zijn. Opnieuw twee verkenners en opnieuw van de VVD en D66. Opvallend genoeg kiest men, terwijl we in een medische crisis zitten, voor een minister van Medische Zorg als verkenner.

De ministers Koolmees en Van Ark zijn beide door hun partij naar voren geschoven als opvolgers van de vorige ,blunderende verkenners. Eerder vandaag traden Jorritsma en Ollongren terug als verkenners nadat de inhoud van een formatiedocument door een domme fout van Ollongren te zien was.

Daarom heeft men zo snel mogelijk twee nieuwe verkenners aangewezen. Maar wel opvallend dat één van die verkenners de minister van Medische Zorg is. Terwijl Nederland nog steeds met een pandemie te maken heeft wordt Van Ark naar voren geschoven om deze nieuwe taak uit te voeren. Paniekvoetbal vanuit de VVD?

Niets ten nadele van Tamara van Ark, natuurlijk, maar dat de VVD niet doorheeft wat dit met de beeldvorming doet…. ? — Haagse Insider🕵🏻‍♂️ (@HaagseInsider) March 25, 2021

Voor de beeldvorming is dit inderdaad niet handig, want we kampen nog steeds met een medische crisis en het zou normaal zijn dat de desbetreffende minister hier haar volle focus op legt. Blijkbaar denkt men daar in Den Haag anders over en achten ze het verstandig om Van Ark naar voren te schuiven.

Terwijl er toch echt genoeg andere VVD’ers beschikbaar waren. Ook VVD-ministers die een iets minder urgente en zware portefeuille hebben.