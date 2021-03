Meedogenloos kabinet jaagt ondernemers over de kling: hele corona-loonsteun terugbetalen na idiote regel

Het stuntelende coronakabinet heeft het weer voor elkaar gekregen! In interne stukken van ambtenaren werd er al voor gevreesd, en het gebeurt nu ook in de praktijk: ondernemers worden gesommeerd ineens loonsteun terug te betalen. Ondanks dat velen van hen zich keurig aan de regels hebben gehouden, moeten ze soms de gehele overheidsgelden terugbetalen. Wat natuurlijk opnieuw een klap in het gezicht is van ondernemend Nederland.

Intern bij de overheid werd er al voor gewaarschuwd en de klachten stromen nu binnen. Gefrustreerde ondernemers, die zich keurig aan alle regels hielden, krijgen ineens te horen dat ze de loonsteun moeten terugbetalen die de overheid uitkeerde in verband met het uitbreken van Covid-19. Het gaat zelfs zo ver dat sommige ondernemers, die niemand hebben ontslagen, alles moeten terugbetalen, zo meldt de NOS.

De overheid heeft januari 2020 gekozen als ‘gemiddelde maand’ om zo de gecompenseerde maanden hiermee te vergelijken. Maar voor sommige sectoren en bedrijven is nu juist die maand totaal niet representatief, waardoor zij onverwacht hard worden getroffen door de terugvorderingen. Ondernemer Angela Hamer kreeg van het UWV te horen dat ze het gehele bedrag van de eerste lockdown moet terugbetalen:

“Wij betalen in januari de extra uren van december. We verkopen dan heel veel kerstpakketten en cadeautjes en hebben daar extra mensen voor nodig. Daardoor hebben we in januari extra veel betaald. Dat hoge bedrag wordt nu vergeleken met het loon van maart, april, mei, wat voor ons normale maanden waren. Het voelt alsof je gestraft wordt. We hebben ons best gedaan om iedereen aan het werk te houden en onze winkel te redden. Terwijl ik me aan alle regels heb gehouden. Er is niemand ontslagen bij ons.”

Gedurende de hele coronacrisis laat de overheid zien niet in staat te zijn om maatwerk te leveren. Dit gaat keer op keer ten koste van Nederlanders ondernemers, die vanuit het niets ineens te horen krijgen dat ze duizenden euro’s moeten terugbetalen of, zoals we eerder zagen, langer dan afgesproken op uitbetalingen van een steunpakket moeten wachten.

Minister Koolmees liet gisteren in een Kamerbrief weten dat januari inderdaad niet altijd een representatieve maand is voor veel bedrijven. Maar niet alle uitzonderingen kunnen worden onderkend. Oftewel ondernemers kunnen dus weer eens niks verwachten van het kabinet. Ze betalen wel de rekening van de lockdown, maar bij overduidelijke blunders van het kabinet mogen zij ook deze kosten dragen. De menselijke maat is op deze manier ver te zoeken bij de Haagse bestuurders, die eerder de burgers van het land al teisterden met de toeslagenaffaire. Nu komt daar bovenop dus ook nog de loonsteunramp.

Lekker bezig dus, Rutte en Kaag! Weer vijf zetels erbij!