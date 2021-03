Nederlanders steunen Pieter Omtzigt massaal: steunmars CDA-politicus groot succes

Vandaag vond er een ‘steunmars’ voor CDA-politicus Pieter Omtzigt plaats in Enschede. Tientallen mensen en betogers wilden hiermee een boodschap overbrengen: ze vinden het schandalig wat er gebeurt met Omtzigt. Het Kamerlid kan door de fluistercampagne van zijn partij rekenen op veel steun van Nederlanders.

Vanochtend bleek al dat Omtzigt razend populair is in Nederland. De Hond peilde een eventuele Omtzigt-partij, in een hypothetische situatie, op maar liefst 23 zetels. Zowel linkse- als rechtse Nederlanders springen massaal in de bres voor het gepassioneerde Kamerlid.

De partijtop van het CDA lijkt Omtzigt weg te willen bonjouren en ook de rest van de Haagse elite zou er niet rauwig om zijn als Omtzigt uit de politiek gaat. Dat men tijdens de verkennende gesprekken in het formatieproces al sprak over de functie van het Kamerlid spreekt boekdelen.

In Enschede, Omtzigts thuishaven, gingen vanochtend mensen de straat op in een steunmars. Men wilde hiermee de politicus een steuntje in de rug geven. Tegenover het AD zei de initiatiefnemer hiervan dat men het ook niet als een demonstratie moet zich maar als een steunbetuiging:

“Zonder spandoek en zonder leuzen. Gewoon wandelen en praten over wat er aan de hand is.”

De steun voor Omtzigt en zijn werk groeit met de week, het zal wel flink balen zijn voor de politieke elite om te zien hoe mateloos populair de Enschedese politicus wel niet is.