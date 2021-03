Omstreden Kauthar Bouchallikht komt Kamer binnen met voorkeursstemmen! Wilders furieus: ‘Moslimbroederschap, verboden in Egypte maar niet hier!’

GroenLinks heeft het voor elkaar gekregen: een kandidaat-Kamerlid die vanaf het begin omstreden was vanwege haar banden met de aan de Moslimbroederschap gelieerde clubjes in de Kamer krijgen. GroenLinks gaat zichzelf hiermee nog in de vingers snijden, want hoe geloofwaardig is de partij nog als ze het keer op keer voor zo’n omstreden persoon blijven opnemen.

2/ Blij, maar nog steeds een kater van verlies. Van ons als @groenlinks, van ons als Nederland met deze verkiezingsuitslag. Afgelopen dagen voelden dan ook als post-Brexit en Trump. Pijnlijk, en ik heb nu even niet veel woorden, maar we gaan door. — Kauthar Bouchallikht (@Kauthar_) March 20, 2021

Al vanaf het begin was de kandidatuur van Bouchallikht omstreden, maar volgens partijleider Jesse Klaver was er niks aan de hand. Het was zogezegd een ‘rechtse hetze’, maar ondertussen stapelde het bewijs zich op. Bouchallikht had een prominente functie bij FEMYSO, waar de Moslimbroederschap een aardige vinger in de pap had, daarnaast was ze meerdere malen bij andere dubieuze clubjes gespot. Maar volgens Klaver is er niks aan de hand.

Voor PVV-leider Geert Wilders, gesteund door vele andere critici, is het onbegrijpelijk dat Nederland nu een Kamerlid krijgt die overduidelijk banden had met Moslimbroeders-achtige clubs. Het is nog schandaliger dat een partij zoals GroenLinks, die altijd beweert seculier te zijn en wars van religie, zo’n type breed omarmt. Het laat maar weer eens zien wat voor een blinde vlek hard-linkse partijen hebben voor bepaalde intolerante elementen.

Uiteindelijk zal de keuze van GroenLinks, om haar zo hoog op de lijst te plaatsen en haar er niet af te halen, als een boemerang terugkomen.