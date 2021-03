“Onpartijdig” stembureaulid dreigt PVV- en FVD-stemmen te lozen: ‘We verscheuren je stembiljet, kusjes!’

De gemeente Rotterdam is behoorlijk in de verlegenheid gebracht door een stembureaulid, dat op Instagram mensen opriep te komen stemmen. Maar dan niet de kiezers van FVD en PVV: “Als je op Thierry of Geert stemt, verscheuren we je stembiljet. Kusjessss,” schreef de jonge vrouw. De gemeente stuurde haar de laan uit, maar de deuk in het vertrouwen op een eerlijke stembusgang blijft.

De stembussen zijn weer geopend in Nederland. Wat betekent dat veel Nederlanders maar al te gretig hun politieke voorkeur uiten op sociale media. Naast normale kiezers zijn er ook medewerkers bij stemlokalen die hun politieke voorkeur niet onder stoelen of banken steken. Zoals gewoonlijk gaat het om types die een afkeer hebben tegen de PVV of FVD.

Gelukkig heeft de gemeente Rotterdam snel gereageerd op de situatie en de persoon in kwestie direct op non-actief gezet.

De gemeente heeft per direct het stembureaulid de wacht aangezegd. De gemeente zet haar niet meer in. We hebben haar gevraagd de social media post onmiddellijk te verwijderen. De neutraliteit van onze stembureaumedewerkers moet buiten kijf staan.” ^SK — Rotterdam (@rotterdam) March 16, 2021

Het zal natuurlijk allemaal ‘ludiek’ bedoeld zijn of als grapje. Maar de afzender blijft een vrouw met een enorme plaat voor hun kop. Toch even haar afkeer uiten jegens bepaalde partijen, terwijl ze moet toezien op een eerlijke verkiezingsuitslag. Maar waarom je dit doet als medewerker bij een stembureau, en ook nog eens begint over het verscheuren van stemmen, dan ben je toch echt af.

Het is te hopen dat de gemeente Rotterdam en leidinggevenden bij dit stembureau even een goed gesprek gaan hebben met zulke linkse haattypes. De verkiezingen moeten niet alleen eerlijk verlopen, maar ze moeten aantoonbaar eerlijk verlopen. Dit soort Antifa-vrijwilligers zijn daarbij de nagel aan de doodskist. Aanpakken, dus!