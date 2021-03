Pats! Theo Hiddema geeft vijanden van Freek Jansen een tik: ‘Hij zal mijn stem op hem glans geven!’

Theo Hiddema is buitengewoon te spreken over de verkiezingsuitslag. Nou ja, over het resultaat van zijn partij, Forum voor Democratie. Want het heeft er alle schijn van dat FVD acht zetels binnen heeft gesleept, wat inhoudt dat de nummer zeven ook veilig is. Die nummer zeven is, natuurlijk, Freek Jansen. De voorzitter van JFVD die de afgelopen maanden keihard werd aangevallen door zijn vijanden én die van Baudet.

De afgelopen maanden beweerden linkse activisten vermomd als journalisten dat Theo Hiddema heel boos zou zijn geweest op Freek Jansen, de voorzitter van JFVD en kandidaat-Kamerlid van FVD. Nou, vanavond helpt Hiddema die linkse raddraaiers uit de droom. En hard ook. Want hij laat weten op Twitter dat hij juist op Jansen gestemd heeft. En met reden, want hij is ervan overtuigd dat Freek een geweldige aanwinst zal zijn voor de Tweede Kamer én voor FVD:

Weet zeker dat Freek Jansen mijn stem op hem en FVD glans zal geven. Maandenlang door de ratten besnuffeld en toch blijmoedig zijn rug rechthoudend. Van zijn karakter en kennis zal de Tweede Kamer nog opkijken. — Theo Hiddema (@THiddema) March 18, 2021

“Weet zeker dat Freek Jansen mijn stem op hem en FVD glans zal geven,” schrijft Hiddema. “Maandenlang door de ratten besnuffeld en toch blijmoedig zijn rug rechthoudend. Van zijn karakter en kennis zal de Tweede Kamer nog opkijken.”

Eerder vandaag maakte Thierry Baudet al bekend dat hij óók op Jansen had gestemd. “Ik heb gestemd! Op de nummer 7 van onze lijst, Frederik Jansen,” aldus Baudet toen op Twitter. “Sinds het allereerste begin van Forum (en zelfs al ruim voordat we een ‘partij’ werden) mijn rechterhand en trouwe vriend. Na alle onterechte beschuldigingen en alle laster verdient hij het om te worden gekozen!”