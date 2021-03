Thierry Baudet heeft gestemd! En niet op zichzelf maar op de nummer 7 van FVD: Freek Jansen

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet laat weten op Twitter dat hij al gestemd heeft. Nee, niet op zichzelf, en ook niet op de nummer twee. Op wie dan wel? Frederik (Freek) Jansen, de nummer zeven op de lijst van FVD.

Vorig jaar kwam Freek Jansen onder vuur te liggen omdat hij voorzitter was (en is) van JFVD, de jongerenorganisatie van FVD. Dat verhaal over appjes en zo is onderhand zo ontzettend uitgemolken, dus dat gaan we niet nog een keer herhalen. Wat ik daar wél over kwijt wil is dat het mij de afgelopen maanden duidelijk is geworden dat de anti-Baudetvleugel bij FVD ‒ die later opstapten en JA21 vormden ‒ van Jansen de kop van Jut probeerden te maken omdat ze wisten dat Jansen intern heel belangrijk is, én dat hij Baudet ook nog eens heel goede vrienden zijn.

Hoe dan ook, omdat Jansen zo behandeld is door de media én voormalige partijgenoten wilde Baudet hem vandaag, op verkiezingsdag, een hart onder de riem steken door op hém te stemmen. Normaal zie je lijsttrekkers vaak op de nummer twee stemmen of de eerste vrouw (vaak maar niet altijd hetzelfde, trouwens). Maar Baudet doet terecht niet mee aan de politieke correctheid. Hij steunt zijn vriend ‒ en wil dat iedereen dat weet:

“Ik heb gestemd! Op de nummer 7 van onze lijst, Frederik Jansen,” aldus Baudet op Twitter. “Sinds het allereerste begin van Forum (en zelfs al ruim voordat we een ‘partij’ werden) mijn rechterhand en trouwe vriend. Na alle onterechte beschuldigingen en alle laster verdient hij het om te worden gekozen!”

Jansen kan op twee manieren de Tweede Kamer in. De eerste optie: FVD krijgt zeven zetels of meer. Optie twee: genoeg voorkeursstemmen als FVD minder dan zeven zetels krijgt. Dus als FVD zes zetels haalt, zoals Maurice de Hond denkt, kan hij op die manier toch nog plaatsnemen als Kamerlid.

Als je ziet hoe ontzettend goed bezocht FVD-evenementen zijn de afgelopen dagen heb ik heel veel moeite te geloven dat de partij vandaag onder de zeven zetels blijft. Ik zie geen enkele andere partij die zo snel zoveel gepassioneerde bezoekers van evenementen kan regelen. Ja, in principe kan het zo zijn dat de achterban van FVD gewoon razend, enorm en ongekend fanatiek is, zeker in vergelijking met de andere partijen. Maar ik denk dat er meer aan de hand is.

Dus ik heb er alle vertrouwen in dat Jansen inderdaad de Kamer in komt. En de rest van de top 10 ook.

Onlangs sprak onze eigen Kenneth Steffers even met Freek Jansen. In dat korte gesprek gaf Jansen aan te geloven dat FVD vandaag meer zetels haalt dan de peilers geloven. Net als Jansen én Kenneth ben ik daar ook van overtuigd. Als je ziet hoeveel mensen er op de FVD-evenementen afkomen en hoe populair een posts op sociale media zijn kún je eigenlijk niet anders concluderen dan dat FVD groter is dan het kartel bereid is toe te geven.

Hoe dan ook, ging Jansen verder, wat er afgelopen zondag op het Malieveld in Den Haag gebeurde was “schandalig. Beelden van grof geweld… Ik snap niet hoe je dat kan doen bij je eigen bevolking. Ik denk dat voor heel veel mensen dit de druppel is.” Dus ja, FVD gaat vandaag knállen, zei de nummer zeven op de lijst:

Dat vermoeden kon vanavond weleens bewaarheid worden! Nog een paar uur geduld, en we weten het antwoord.