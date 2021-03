Peiling Maurice de Hond: CDA verliest, FVD groeit door!

Het was een uiterst onrustige week in Den Haag door het nu al spaaklopen van de verkennende fase van het formatieproces. Een fluistercampagne van het CDA en de immer blunderende Kasja Ollongren hebben direct de politieke verhoudingen doen veranderen. De onrust in Den Haag zorgt ervoor dat het CDA opnieuw verliest en dat Forum voor Democratie blijft groeien.

Daags na de verkiezingsuitslag konden de eerste twee verkenners alweer hun spullen inpakken. Een blunderende Ollongren heeft het Haagse roddelcircuit overuren laten draaien. Haar positie als verkenner werd onhoudbaar en samen met Annemarie Jorritsma kon ze haar spullen inpakken. De Haagse onrust heeft ook effect op de peilingen:

Hier en daar verliezen de grote partijen wat steun door de onrust. Ondertussen blijft Forum voor Democratie doorgroeien. Al vanaf het begin van het formatieproces opende FVD-leider Thierry Baudet de aanval op de ‘schijnformaties‘. Het is louter een aangelegenheid tussen de kartelpartijen die uiteindelijk, niet geheel verrassend, voor een Build Back Better-kabinet kiezen. Het geleuter over een mogelijk kabinet over rechts is gewoon poging om de achterban te laten zien dat ‘men het heeft geprobeerd’.

De kritische houding van Forum tegen de Haagse gang van zaken betaalt zich uit, de partij zit al weken in de lift. En zelfs na de verkiezingen weten ze de stijgende lijn te behouden.