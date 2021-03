Ploumen (PvdA) geeft door Twitter gecensureerde Baudet trap na: ‘Hij is de hofleverancier van fake news!’

De PvdA vindt het maar wat mooi om te zien dat de Twittercensuur ook ons kikkerlandje heeft bereikt. Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen achtte het grote techbedrijf het nodig om een tweet van een Nederlands politiek leider, zijnde Thierry Baudet, weg te zetten als “misleidend.” PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen juicht de actie toe: Baudet verspreidt namelijk vaak genoeg nepnieuws, vindt de sociaal-democratische voorvrouw.



Zitten social media en linkse partijen in een soort alliantie met elkaar? Je zou het haast denken, want vanochtend censureerde Twitter een tweet van Baudet over coronavaccins, door er een label van “misleidend” bij te plaatsen. Bij Goedemorgen Nederland (WNL) zat vanochtend PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen, die de daad van het Amerikaanse bedrijf van harte ondersteunde. Volgens Ploumen krijgt de FVD-voorman namelijk zijn verdiende loon:

“Thierry Baudet is hofleverancier van fake news. We hebben de afgelopen periode techbedrijven opgeroepen, en niet alleen wij als partijpolitiek, dat zo’n platform niet alleen gebruikt wordt om onzin uit te kramen zonder dat er een keer iets gebeurt. Tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is om in de Tweede Kamer met hem het debat te voeren.”

Het is treurig om te zien dat een Nederlandse politiek leider een vorm van censuur door een techconglomeraat toejuicht. Baudet heeft geen strafbare uitingen gedaan via het medium, maar wordt nu alsnog als ‘misleidend’ weggezet. In een tijd waarin de verkiezingscampagne grotendeels digitaal is kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de (online) beeldvorming.

Ploumen zegt in feite dus een voorstander te zijn van het ingrijpen door techbedrijven. En dat is zo vlak voor de verkiezingen enorm schadelijk, want een buitenlands mediabedrijf gaat ineens bepalen wat wenselijk is om te zeggen. Dit is gewoon schandalig, want zolang Baudet geen strafbare uitingen doet is het domweg niet aan de technologische sector om te bepalen wat wel of niet deugt. Helaas denkt de PvdA bij monde van Ploumen daar vandaag anders over, en wordt een interveniërende macht in het publieke debat geduld. Niet Baudets tweets, maar díé houding is uitermate zorgwekkend.