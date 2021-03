Politie houdt mondkapjes-extremist aan, wilde bloederige aanslag plegen op mondkapjesweigeraars

Bizar nieuws uit Utrecht! Een 24-jarige Utrechter is het afgelopen weekend opgepakt omdat hij heeft gedreigd een aanslag te plegen bij de klimaatdemonstratie op het Jaarsbeursplein. Hij had mensen die géén mondkapje op hadden willen neerschieten.

Het lijkt erop dat Utrecht aan een aanslag is ontsnapt. Nee, niet van een tramterrorist en zelfs niet van een doorgedraaide fan van Willem Engel. Nee, van een voorstander van mondkapjes.

RTV Utrecht meldt: “De politie was op zaterdag getipt dat een Utrechter dreigde om de volgende dag mensen op het Jaarbeursplein neer te schieten als ze geen masker zouden dragen. Op het plein was een actie gepland voor ‘een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid’.”

In tijden van extreemlinkse klimaatdemonstranten en extreemrechtse ‘viruswappies’, is er nu een Utrechter die het ‘extreme midden’ heeft weten te vertegenwoordigen. De man gelooft kennelijk wél in de ideeën van de klimaatdemonstranten, maar wil tegelijkertijd ook actie ondernemen tegen diezelfde demonstranten, vanwege zijn rotsvaste vertrouwen in de coronamaatregelen. Hij is zeg maar zó anti-viruswappie dat hij er wel wat linkse klimaatdemonstranten voor wil opofferen.

Dit is toch werkelijk het meest sneue type extremist dat er bestaat? Wat klimaatextremisten en viruswappies gemeen hebben is dat ze zich tegen het overheidsbeleid keren door burgerlijke ongehoorzaamheid (wat soms helaas overslaat in daadwerkelijk extremisme). Maar deze mafkees is het zó erg eens met de coronaregels van de overheid, dat hij diezelfde overheid niet vertrouwt met het handhaven ervan en dan dus zelf het heft in eigen hand wilde nemen en eens een bloedbad aan te richten.

Het OM gaat nog onderzoek doen naar “de psychische problematiek bij de verdachte”. Héél benieuwd wat daar uitkomt! Tot die tijd mag meneer met een zwart-wit gestreept mondkapje rondlopen in een gevangenis.