Sneue ophitser Martijn Koning nog gewoon welkom bij RTL

Hoewel RTL en Jinek allebei excuses hebben aangeboden voor het belachelijke optreden van haatclown Martijn Koning, waarin hij Thierry Baudet op mensonterende wijze heeft bejegend, is hij nog wel gewoon welkom. Hij moet alleen even wachten tot de storm is gaan liggen: “Martijn Koning staat niet meer gepland in Jinek & RTL Nieuws: De strijd om de Kiezer”, meldt een woordvoerder aan De Telegraaf. “Maar dat betekent niet dat hij in de toekomst niet meer welkom is als gast bij RTL.”

Koning heeft zelf toegegeven dat het zijn doel was om FvD-leider Thierry Baudet te kwetsen. “Dat is gelukt“, zei hij, zonder ook maar een grammetje berouw te tonen voor zijn sneue optreden. En daar moeten de RTL-kijker het maar mee doen. Over een tijdje worden ze gewoon wéér geconfronteerd met deze graftak. En wie weet worden ze dan misschien nog een keer getrakteerd op zijn eerste echte grap, want daar zit iedereen nog steeds op te wachten.

Het enige leuke aan dit hele spektakel is dat het precies het tegenovergestelde effect van wat Koning wilde bereiken. Wie even vlug op Twitter scrolt kan zien mensen uit allerlei hoeken het nu voor Baudet opnemen en een dikke middelvinger richting Koning geven.

Ik heb helemaal niks met Baudet maar het einde sloeg helemaal nergens op! wat een wanvertoning en schandalige framing van Martijn Koning! Hierdoor neig ik om volgende week voor het eerst in me leven te stemmen, en het wordt dan FVD! #jinek — Mo (@savastano1323) March 11, 2021

Denk je bij een serieuse talkshow te zitten, beland je opeens in je eigen roast show geleid door Martijn Koning met een instemmend knikkende Jinek. Diep triest dit. #jinek #martijnkoning — Koen Arens (@KoenArens) March 11, 2021

Je vraagt je toch een beetje af wat RTL en Jinek in Koning blijven zien. Grappen maakt hij niet, z’n oudejaarsconference leek nergens op een waardevolle toevoeging als politiek commentator is hij ook niet. In de toekomst gewoon wegzappen als zijn smoel weer in beeld verschijnt, dan leren ze het vanzelf.