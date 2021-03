Zielige haatclown Martijn Koning geeft toe dat hij Thierry Baudet wilde kwetsen: “Dat is gelukt”

De meest ranzige haatclown van Nederland is, natuurlijk, Martijn Koning. Dit walgelijke sujet gebruikte het podium dat Jinek hem gisteren gaf om Thierry Baudet tot op het bot te beledigen. Hij betrok er zelfs diens verloofde bij. En nu geeft dit trieste kereltje toe dat het zijn bedoeling was om Baudet te kwetsen. “Dat is wel gelukt,” voegt hij heel blij toe. Schaamteloos!

Martijn Koning is ondanks z’n ranzige grappen over Thierry Baudet, en de daaropvolgende kritiekgolf nog lang niet klaar met zijn kansloze sneuheid. Ja, zegt het vieze mannetje tegen het AD, in het verleden had hij de FVD-leider ook al een paar keer aangepakt. Maar dit keer was het anders. “Hij kreeg vaak het voordeel van de twijfel, maar nu was ik een beetje klaar met deze man.”

Zelfs het AD reageert daarop door te zeggen: “Een beetje? Het was een persoonlijke aanval.”

De reactie van Koning zegt alles over dit zielige, walgelijke, misselijkmakende, lafhartige ventje:

“Hahaha, ja dat klopt, dat was het zeker. Ik had ook echt ontzettend zin om dit stuk te doen. Een unieke kans om zo’n iemand te kunnen toespreken. Het is ontzettend mooi om een politicus aan te pakken, die verschrikkelijke dingen zegt, overal mee wegkomt en aankomt met cijfers die niet kloppen. Zonder dat’ie weg kon lopen, hoewel… nou liep hij alsnog weg. Dat was jammer, want ik had vooral zin om tegen hem te zeggen dat hij het coronavirus op een onbewoond eiland is.”

Vervolgens wordt hem gevraagd of hij geslaagd is in zijn opzet. Zijn antwoord:

“De bedoeling was Baudet raken en dat is wel gelukt, ja.”

Deze man is niet alleen een lasterlijke beunhaas, maar hij is ook nog eens een gevaar. Nee, niet voor zichzelf, maar wel voor Thierry Baudet. We hebben met Pim Fortuyn gezien en, jawel, met Geert Wilders wat er gebeurt als radicaal-links een rechtse politicus zo hard demoniseert. De eerste moest dat met zijn leven bekopen, de tweede kan al jaren niet meer in zijn eentje, zonder zwaar beveiligd te worden, over straat.

Koning wist wat hij deed. En vindt dat leuk.

Deze man: erger dan dit worden ze niet gemaakt. Deze vent is een schande voor het land, een schande voor RTL, een schande voor Eva Jinek, een schande voor alle cabaretiers, en een schande voor iedereen die zich Nederlander noemt.

Voor wie het gemist heeft, hier is dus het filmpje van het stuk vuilnis dat Baudet op de meest walgelijke manier toespreekt die ik ooit gezien heb. Succes met het binnenhouden van uw ontbijt of lunch: