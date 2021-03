SP’er Renske Leijten woest om zwartmaken Pieter Omtzigt door media en CDA: “Gevaarlijke karaktermoord via onware spins!”

Volgens De Telegraaf maken mensen in de partijtop van het CDA zich “zorgen” om de zogenaamd “labiele” Pieter Omtzigt. Het artikel is te walgelijk voor woorden, en overduidelijk deel van een campagne van de CDA-top tegen de eigen volksvertegenwoordiger. SP-Kamerlid Renske Leijten, die zij aan zij met hem streed in de toeslagenaffaire, denkt daar net zo over. “Gefaciliteerde karaktermoord via onware spins,” noemt zij de wanstaltige aanval.

Het artikel over Omtzigt kan gelezen worden op de website van De Telegraaf. Wees gewaarschuwd: het is overduidelijk een lafhartige aanval van zijn tegenstanders. Zogenaamd maakt de top van het CDA zich “zorgen” om Omtzigt… waarna hij neergezet wordt als een labiele man die er helemaal doorheen zit. Het is je reinste flauwekul. Omtzigt is nu even klaar met alles omdat hij tegengewerkt is door het kabinet en zijn eigen partij. Maar hem wegzetten als labiel, met huilbuien en al, is een grove schande.

En dat zeg ik niet alleen; SP-Kamerlid Renske Leijten denkt daar net zo over. Zij streed zij aan zij met Omtzigt in de toeslagenaffaire en weet dus waar ze het over heeft.

Fluistercampagnes zijn walgelijk. Omtzigt verdient dit niet. Maar welkom in Den Haag, dit gebeurt op grote schaal in politiek Den Haag.

Bedoeling? Beschadigen van sterke en gevreesde tegenstander. Dit blijft bestaan zolang journalisten dit anoniem blijven opschrijven. 1/ https://t.co/vQZr3fEwl6 — Renske Leijten (@RenskeLeijten) March 24, 2021

“Fluistercampagnes zijn walgelijk,” schrijft Leijten over a) de lastercampagne achter de schermen en b) de geniepige spindoctors die De Telegraaf inspireerden het gewraakte artikel online te zetten. “Omtzigt verdient dit niet. Maar welkom in Den Haag, dit gebeurt op grote schaal in politiek Den Haag. Bedoeling? Beschadigen van sterke en gevreesde tegenstander.”

“Dit blijft bestaan zolang journalisten dit anoniem blijven opschrijven,” gaat ze verder. “En nu niet zeggen, ‘dat doet de T altijd.’ Ook NRC doet al tijden duit in het zakje over de ‘onhoudbare’ Omtzigt. En weten jullie nog dat walgelijke ‘nieuws’ hoe Khadija Arib door anonieme bronnen bij RTL nog nét niet staatsgevaarlijk werd verklaard?”

“Gefaciliteerde karaktermoord via onware spins,” schrijft ze helemaal terecht. “Zo was het toeslagenschandaal de schuld van de Kamer: Volkskrant, Correspondent en [‘journalist’] Jesse Frederik schrijven het gretig op. Ook al het bewijs van het tegendeel allang geleverd. Het pas gewoon zo lekker in hun duiding.”

“Via de politiek en ook dynamiek binnen partijen hoort goed verslag te worden gedaan. Zonder dat anonieme gefluister en met eerlijk hoor en wederhoor,” stelt Leijten daarna… waarna ze even heel duidelijk maakt waar ze staat: “En natuurlijk #TeamOmtzigt. Een dijk van een volksvertegenwoordiger, laat hem gewoon even met rust.”

Het is heel simpel wat hier gebeurt: het CDA hoopt nu van Omtzigt af te komen. Ze hebben gewacht tot na de verkiezingen, omdat een interne strijd met Omtzigt ze flink wat zetels kon kosten, maar nu is het tijd voor oorlog. Ze willen hem eruit werken. Dat moet nú gebeuren, want als ze weer in een nieuwe coalitie stappen gaat hij ongetwijfeld nog veel meer beschadigende informatie opgraven. Dat willen ze ten koste van alles voorkomen.

En dan hopen ze natuurlijk dat hij de politiek helemaal verlaat, en dus ook zijn zetel niet behoudt. Dát is nu het grote doel: Omtzigt eruit werken en zo zeer beschadigen dat hij niet meer door wíl gaan in de politiek, omdat hij zélf denkt dat het ’t allemaal niet waard is.

Triest. Maar ook heel typisch voor het CDA. Want als er één walgelijke, hypocriete, gemene partij is dan is het die club wel.