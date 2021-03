Totalitaire Sigrid Kaag (D66) wil een corona-apartheidstaat: ‘Vaccinatiebewijzen! Dan kan samenleving weer open’

Als het aan D66-opperhoofd Sigrid Kaag ligt wordt Nederland zo snel mogelijk een corona-apartheidsstaat. Mensen met een “testbewijs of een vaccinatiebewijs” moeten, vindt zij, meer vrijheden krijgen. De rest van de Nederlanders moet maar lekker thuis blijven zitten.

De Denktank Coronacrisis van de Sociaal-Economische Raad (SER) komt vandaag met een ongekend totalitair advies aan de overheid: Nederland moet weer meer open gegooid worden door burgers toestemming te geven deel te nemen aan de maatschappij, mits ze een testbewijs hebben waaruit blijkt dat ze momenteel geen Covid-19 hebben.

Mariëtte Hamer, de voorzitter van de SER, zegt dat het onder bepaalde voorwaarden “kan” en in haar ogen zelfs een meerwaarde heeft om mensen te laten testen alvorens ze naar een concert, sportwedstrijd, of zelfs een restaurant mogen. “Je ziet dat sneltesten qua logistiek voor heel grote evenementen zoals bijvoorbeeld in de Ziggo Dome niet zo geschikt zijn,” zegt ze. “Maar vooraf testen werkt wel goed. Iedereen met een testbewijs kan dan zo doorlopen.”

Voor een normaal mens is dit natuurlijk een doodenge situatie, autoritair tot en met. Doodeng. Maar één partij, en één vrouw, zijn hier heel blij mee: D66 en dier lijsttrekker Sigrid Kaag. Oh ja, wat deze gevaarlijke politica betreft is het een geweldige ontwikkeling dat “de roep om meer vrijheden voor mensen met een testbewijs […] steeds luider [wordt].” Dat noemt ze “heel goed.” Kaag: “Zo kan de samenleving veilig en verantwoord weer meer open.”

En dat is niet alles. Oh nee, ze voegt voor de goede orde ook nog snel even ‒ zeg maar tussen neus en lippen door ‒ “of vaccinatiebewijs” toe.

De roep om meer vrijheden voor mensen met een testbewijs of vaccinatiebewijs wordt steeds luider. Heel goed! Zo kan de samenleving veilig en verantwoord weer meer open. #D66 https://t.co/H4P4GzZyx8 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) March 8, 2021

Let wel, het Denktank-advies gaat bij lange na zo ver niet. “Voor wie al gevaccineerd is of (recent) een besmetting heeft doorgemaakt, moet nog naar praktische oplossingen worden gezocht,” stelt het rapport zelfs. Maar Kaag betrekt het er tóch bij, en viert dat vervolgens ook nog eens.

De samenleving kán al heel verantwoord en veilig open. Daar zijn geen negatieve testuitslagen voor nodig, en al helemaal geen vaccinatiebewijzen. Het soort regelingen ‒ waarbij mensen een enorme inbreuk op hun privacy moeten aanvaarden in ruil voor hun mensenrechten! ‒ dat Kaag voor ogen heeft zijn doodeng én levensgevaarlijk. Want als we als samenleving hier eenmaal mee beginnen kunnen we het voor veel meer “virussen” doen, waarna vrijheid verwordt tot een “vrijheid onder voorwaarden.” Wat betekent dat het helemaal geen vrijheid meer ís.

Dat een D66-antidemocraat als Kaag dat wel ziet zitten verbaast me niet. Maar de rest van Nederland kan en mag dit niet accepteren!