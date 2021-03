Universiteit Oxford overweegt bladmuziek Beethoven en Mozart te schrappen: ‘Witte Europese slavernij-muziek!’

De woke tuigbende heeft weer een nieuw slachtoffer gevonden om diens haatdragende tanden in te zetten: de bladmuziek die wordt gebruikt aan muzikale opleidingen van de Universiteit van Oxford. Het doet allemaal teveel aan slavernij en white supremacy denken, klagen wat Britse klonen van Jerry Afriyie. En dus moet het weg. Beethoven, Mozart, het maakt allemaal niet uit: op de brandstapel met die koloniale melodieën!

Muzikale opleidingen van de Universiteit van Oxford zijn onder vuur komen te liggen door hun eigen werknemers, die lid zijn van de internationale woke-brigade. Klassieke muziek is namelijk ‘te koloniaal’ en ‘te gericht op muziek van witte Europeanen uit de slavenperiode’. Het schrappen van Beethoven en Mozart zou de curricula ‘inclusiever’ maken. Dat meldt The Daily Mail.

Na de Black Lives Matter-beweging is het voor woke-Qaeda overduidelijk: de westerse cultuur moet stukje bij beetje worden afgebroken, want alles wat de ‘witte mens’ heeft gecreëerd is doordrenkt met bloed en onrecht. Zelfs muziek. Want alles wat ook maar enigszins te maken heeft gehad met kolonialisme of het slavernijverleden is door en door slecht, ook wanneer het er niet direct iets mee te maken heeft gehad.

Het vervelende aan die hele beweging is dat er serieus naar geluisterd wordt door mensen met macht en invloed. Iedereen met een beetje verstand kan zien dat deze ‘woke’-ideologie een filosofische en intellectuele tumor is, die zichzelf maskeert met termen als ‘inclusiviteit’ en ‘tolerantie’. En zodra die termen worden genoemd, vaak in combinatie met een vermeend slachtofferschap van een of andere minderheid, dan staan de directeuren en de managers al praktisch klaar om de gewenste verandering door te voeren. Alles om maar niet de confrontatie met deze woke-sekte aan te hoeven gaan.

Het meest irritante is nog wel dat je het deze deugmensen niet aan het verstand krijgt dat deze mafkezen niet zullen stoppen. Dat zien we in Nederland ook. Na jarenlang gedram over Zwarte Piet gaan er al stemmen op om ook de ‘witte patriarchale en koloniale’ Sinterklaas in de ban te doen. En als die wordt vervangen door de Kerstman, dan is dát weer een probleem, want ‘witte man’ en boegbeeld van het kapitalistische systeem.

Maar ja, niets doen mag ook niet, want dan ben je een gevoelloze racistische fascist. En zo blijven die woke-wappies mensen terroriseren met hun moralistische gedram, totdat mensen er een keer genoeg van hebben en zeggen ‘dan ben ik maar een racist’. Maar dan is het hek natuurlijk helemáál van de dam, want dan is de reactie: ‘Aha, ik zei het toch!’ en wordt de samenleving nog verder uit elkaar gedreven. Het wordt in ieder geval tijd dat deze ideologische tumor serieus wordt genomen, want vroeg of laat tast het echt álles aan.

En nu denk je wellicht: ach, een beetje bladmuziek op een pompeuze universiteit in het Verenigd Koninkrijk, dát is nogal een ver-van-mijn-bedshow. En misschien is dat waar. Maar corona was ooit ook een ver-van-ons-bedshow, en nu beheerst het ons totale leven. Zo zal het ook gaan met de woke inquisitie. We moeten op onze tellen passen!