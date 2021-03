Wilders en Van der Plas vinden openbaarmaking verkennersnotities aanfluiting: ‘Echt alles moet op tafel, niet alleen 8 A4’tjes!’

Zojuist zijn de verkennersnotities openbaar gemaakt, maar volgens PVV-leider Wilders is dit niet genoeg. Hij wil alle documenten van de verkenners hebben, want de nu openbaar gemaakte notities stellen niks voor. Ondertussen wordt duidelijk uit de openbaar gemaakte notities dat GroenLinks opnieuw graag wil aanschuiven bij de formatie.

De notities zijn openbaar gemaakt, maar zeker niet iedereen in Den Haag neemt hier genoegen mee. Wilders noemt het een aanfluiting, want het gaat maar over acht pagina’s die nog steeds niks zeggen over wat er nu echt tijdens de gesprekken is gezegd.

PVV-leider Geert Wilders is niet tevreden. Hij eist meer stukken #verkennersdebat pic.twitter.com/f2Pc8NKKim — Alexander Bakker (@alexanderbakker) March 31, 2021

“Het is acht pagina’s, ik heb geen gespreksverslag gezien. Ik heb geen e-mails, WhatsApp-berichtjes gezien. Ik neem er geen genoegen mee. Ik ga kijken of we dadelijk alle stukken kunnen krijgen. Want dit is drie keer niks.”

Wilders heeft hier wel een punt, de notities lijken vooral een saaie opsomming van standpunten en mogelijke pijnpunten bij een formatie. Wilders wordt hierin gesteund door de fractievoorzitter van BBB:

Heerlijk hoe @lientje1967 het hele zooitje even op het gelijk van Wilders wijst. In schril contrast met de laffe opsomming van Rutte die expres Wilders niet noemde.#debat #functieelders #functieeldersdebat pic.twitter.com/Sk2KPVLjwK — Mark de Hollander (@markdehollander) March 31, 2021

“De enige die hier klare taal over heeft gesproken is de heer Wilders. Wij zijn het volledig met hem eens. Alles moet op tafel. Appjes, sms’jes. Voor de verkenning, tijdens de verkenning, na de verkenning. Wat we nu hebben gekregen zijn een paar A4’tjes. We willen gewoon alle communicatie op tafel hebben. Als de overheid aan burgers vraagt om alles in te leveren, dan moet de burger alles inleveren en hier in deze kamer moet dat ook gebeuren!”

De meer interessante punten gaan over de PVV, GroenLinks en voornamelijk het CDA zelf. GroenLinks, praktisch gehalveerd bij de verkiezing, wil graag het kabinet in. Men heeft het gehad over de stabiliteit van de CDA-fractie en ook de positie van de PVV in dit gehele proces is vaak genoeg besproken:

Over de beruchte ‘positie Omtzigt: functie elders’-kwestie kunnen de verkenners dit mogelijk afschuiven als een ‘media-interpretatie’. Op de allerlaatste pagina sommen de verkenners het mediabeeld rondom het formatieproces op. Waarin een alinea staat over de beeldvorming van Omtzigt bij het CDA.