Zucht! Vandaag Catshuisoverleg, OMT-drammer Koopmans denkt niet aan versoepelingen: ‘Wacht nog 2 maanden!’

Als het aan OMT-lid Marion Koopmans ligt dan moet men voorlopig nog niet gaan versoepelen. Liever heeft zij dat de omstreden en draconische avondklok, samen met andere maatregelen, nog wat langer intact blijft. Het kabinet komt vandaag bijeen met het OMT in het Catshuis om te praten over eventuele versoepelingen. Maar aan Koopmans te horen lijken die versoepelingen nog ver weg te zijn.

Vandaag gaat het kabinet in overleg met het OMT; ze gaan met elkaar in gesprek over eventuele versoepelingen. Daags na de verkiezingsuitslag uitte D66 zich ineens weer kritisch over de draconische avondklok, maar de vraag is nog maar hoe serieus de kritiek van de democraten echt is over de maatregel. Zullen zij voet bij stuk houden?

OMT-lid Koopmans wil voorlopig nog niet denken aan versoepelen, zo meldt de NOS:

“Ik denk dat we ons dat niet of nauwelijks kunnen permitteren. We moeten echt nog even geduld hebben. Het is een maand of twee, dan zitten we echt in een andere situatie.”

Meerdere OMT-leden scharen zich achter de mening van Koopmans. Versoepelen lijkt ze op dit moment niet slim. Wat natuurlijk slecht nieuws is voor de horecasector, zij hadden vurig gehoopt om rond Pasen eindelijk weer de deuren te kunnen openen. Maar het lijkt erop dat zij opnieuw teleurgesteld gaan worden. Ondertussen stapelen de financiële problemen zich op voor deze ondernemers. Op deze manier blijft er vrij weinig over van het Nederlandse ondernemerscultuur. In Amsterdam moest 20% van de winkeliers haar deuren definitief sluiten in de binnenstad. En dit is waarschijnlijk nog maar het begin van de economische malaise voor deze sectoren.