BBB-leider Van der Plas haalt uit naar CDA: ‘Het was mijn tweet, en niet de motie uit 2019’

BBB-leider Van der Plas wist vanochtend vol trots te melden dat het bedrijfsrestaurant van de Tweede Kamer vanaf nu alleen nog maar Nederlandse boter gaat gebruiken. Eerder kaartte Van der Plas al aan dat het apart is dat het Nederlandse parlement buitenlandse boter in gebruik heeft. Volgens het CDA is het niet aan haar om deze eer te claimen, het zou namelijk te danken zijn aan een CDA-motie. Dat bestrijdt Van der Plas, die heeft gesproken met de manager van het Ledenrestaurant van de Tweede Kamer.



BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas liet op sociale media weten dat naar aanleiding van haar tweet het bedrijfsrestaurant op het Binnenhof zou overstappen op Nederlandse boter. Echter wees CDA-Kamerlid Jaco Geurts haar erop dat dit niet haar verdienste zou zijn. Het CDA had in 2019 hier al een motie over ingediend. Van der Plas “zaken aan het claimen” die zij niet bewerkstelligd had, aldus een gepikeerd christendemocratisch Kamerlid.

Allemaal goed en wel @lientje1967 maar nu ben je zaken aan het claimen die voortkomen uit deze aangenomen #CDA motie. Kamerorganisatie gaat echt niet snel even om na een tweet! https://t.co/oxH4xqgAl3 pic.twitter.com/6Fdk7MQE4c — Jaco Geurts (@JacoGeurts) April 28, 2021

Waarop Marjan Keuter op sociale media vinnig reageerde dat Van der Plas pronkt met iemand anders werk. Maar volgens de BBB-politica lag de kwestie misschien toch anders dan Keuter beweerde: “De restaurantmanager sprak mij vanmorgen speciaal aan vanwege mijn roombotertweet om sorry te zeggen en te melden dat ze voortaan Nederlandse roomboter zullen gebruiken. Dus kennelijk was de motie uit 2019 niet geheel uitgevoerd. Ik snap de ophef niet hoor.”



Nou, de restaurantmanager sprak mij vanmorgen speciaal aan vanwege mijn roombotertweet om sorry te zeggen en te melden dat ze voortaan NL #roomboter zullen gebruiken. Dus kennelijk was de motie uit 2019 niet geheel uitgevoerd. Ik snap de ophef niet hoor. https://t.co/Z4yupz7KcJ — Caroline van der Plas (@lientje1967) April 28, 2021

Ook liet Van der Plas weten dat ze graag zou willen dat alle bedrijfskantines in ons land meer Nederlandse producten zou kopen, dit zou namelijk de lokale productie bevorderen én een stuk duurzamer zijn.

Hoho, het gaat BBB niet om "eigen restaurant-aanbod", wij willen graag dat in ALLE bedrijfsrestaurants en -kantines, te beginnen bij overheid, NL producten worden gepromoot en verkocht. Dit mede i.k.v. promoten lokaal voedsel en korte ketens en duurzaam eten. #milieu #klimaat https://t.co/NbIjiS52qq — Caroline van der Plas (@lientje1967) April 28, 2021

Daarmee leek de kous af. “En opgelost ✔️,” retweette de BBB-politica columnist Marianne Zwagerman tot slot.

“