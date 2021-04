BBB-leider Van der Plas hekelt kabinet: ‘Ze wanen zich onaantastbaar, lekken structureel en spreken met dedain!’

Vanochtend was BBB-leider Caroline van der Plas weer op bezoek bij formateur Herman Tjeenk Willink. In het gesprek met de formateur heeft ze haar ongenoegen geuit over het “dedain” van het kabinet en de formatiegesprekken zelf. Ze merkt weinig van de pogingen om het vertrouwen in de politiek te herstellen.

Caroline van der Plas, de frontvrouw van de BoerBurgerBeweging, hekelt na haar bezoek aan informateur Herman Tjeenk Willink het feit dat zij, en een groot deel van het parlement, niet serieus worden genomen door het kabinet. Als voorbeeld noemt ze haar plan voor een gezamenlijke appgroep. Het plan is voornamelijk bedoeld om het lekken vanuit het kabinet tegen te gaan, maar nu wordt haar voorstel keer op keer belachelijk gemaakt. Het kabinet spreekt met “dedain” en lekt er op los, meent Van der Plas.

Van der Plas hekelt de houding van het kabinet in corondebatten: die zouden ,,met dedain” spreken en zich ,,the untouchables wanen.” — Lamyae Aharouay (@LamyaeA) April 20, 2021

Het is terecht dat Van der Plas de arrogante houding van het kabinet aankaart bij het gesprek met Tjeenk Willink. Het kabinet waant zich de baas in het parlement, maar in feite is de de Kamer dat nog steeds zélf. We hebben in het recente verleden nog gezien hoe De Jonge kritische geluiden uit de Tweede Kamer in een verdomhoekje probeerde te plaatsen.

Verder kaartte Van der Plas nog een ander punt aan: de taak van de formateur was om het vertrouwen te herstellen in de politiek en tussen fractievoorzitters. Maar de BBB-fractievoorzitter merkt hier zelf vrij weinig van. Deze formatie oogt net als voorgaande formaties; de formateur gaat het gesprek aan met allerlei instanties en partijen, maar zou de focus niet moeten liggen op het herstellen van de blunders van de verkenners?

fractievoorzitters, om het vertrouwen te herstellen. Dit vind ik toch een beetje raar, was niet zijn opdracht.’ Hoe is het gesteld met haar vertrouwen in de anderen? ,,Niet goed. Heb afgelopen weken niets gezien waarvan ik dacht: dit gaat de goede kant op.” / — Lamyae Aharouay (@LamyaeA) April 20, 2021

Het is duidelijk dat Van der Plas niet in de politieke spelletjes van mensen als Hugo de Jonge of Mark Rutte trapt. Zij wil eerst complete transparantie en openheid voordat men gaat formeren. Zij heeft dan ook geen hernieuwd vertrouwen in de fractievoorzitters die er twee weken geleden zo’n larmoyante bende van maakten.

Als andere fractievoorzitters zich zullen uiten in termen die lijken op die van Van der Plas, hebben VVD, D66 en CDA een heel groot probleem.