Baudet reageert vernietigend op ‘wappiekritiek’ De Jonge: ‘Hij zit in een bubbel van gekte, een hysterie waar hij niet meer uit komt!’

Gisteren kreeg minister Hugo de Jonge alle ruimte om felle kritiek te uiten op het coronageluid van Forum voor Democratie. Hij noemde de boodschap van Forum voor Democratie om de vele verstikkende maatregelen te laten varen een typisch ‘wappiegeluid’. Forum-voorman Thierry Baudet reageert fel op De Jonges verwijt.

FVD-leider pikt het niet dat uitgerekend de coronastuntelaar De Jonge hem in een verdomhoekje probeert te stoppen. De Jonge kreeg de ruimte in het AD om te fulmineren richting Forum, maar Baudet is hier niet van gediend:

Ik lees dit interview en concludeer: deze mannen zijn het contact met de werkelijkheid volledig verloren. Ze zitten in een bubbel van gekte, een hysterie waar ze niet meer uit kunnen komen. Met hun 1.5m en die plastic lach op hun gelaat. https://t.co/JrabevZjK1 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 27, 2021

In het recente verleden zette De Jonge FVD ook al weg als zooitje complotdenkers, iets wat Kamerlid Van Haga een schandalige vertoning vond. Forum uit zich al voor lange tijd zeer kritisch op het coronabeleid, wekelijks stelt men kritische vragen over het actuele beleid. Alleen krijgt men daar nooit antwoord op en nu lijkt De Jonge ook nog eens een hetze te zijn begonnen tegen de partij.

Terwijl De Jonge in eerste instantie beter eens zijn tijd nuttig kan gebruiken voor wat zelfreflectie. De Jonge zijn ministerschap is tot nu toe alles behalve succesvol te noemen; bijna maandelijks is Nederland de dupe door een flinke blunder van hem of door een niet nagekomen afspraak. De Jonge denkt zijn fouten te kunnen maskeren door de aanval te openen op Forum, maar Nederlanders zijn zeker niet vergeten wie verantwoordelijk was voor het grootschalige mondkapjestekort en het late en trage vaccinatieprogramma.