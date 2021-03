Hugo de Jonge wordt doodsbang van corona-kritisch FVD: “Viruswappiegeluid is regelrecht gevaar!”

In een interview met het Algemeen Dagblad haalt CDA-demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge op harde wijze uit naar Forum voor Democratie. Volgens hem verkondigt FVD namelijk “een viruswappiegeluid.” En dat is heel gevaarlijk.

Oh, oh, oh. Wat maakt hij zich enorm zorgen, zeg. Nee, niet over het wanstaltige coronabeleid van het rampenkabinet waar hij al jaren trots lid van is, maar over uitspraken en denkbeelden van een democratisch gekozen Nederlandse partij.

“Dat je zo’n viruswappie op Twitter tegenkomt is tot daaraantoe, maar nu hoor je die geluiden ook in de Tweede Kamer, en daar maak ik me echt zorgen over,” aldus de man die denkt dat het de taak is van ministers om volksvertegenwoordigers te controleren in plaats van andersom. “Maar blijkbaar is er ook een groep die valt voor een partij die de ernst van het virus bagatelliseert, die alle maatregelen betwist en ook nog de enige echte weg uit deze crisis, vaccinatie, verdacht maakt,” gaat hij verder.

“Dat is een regelrecht gevaar,” stelt De Jonge vervolgens. Maar, laat hij weten, dit betekent niet dat hij mensen zomaar het zwijgen wil opleggen. Echt niet! Hij wil heel graag in gesprek met de mensen die twijfelen aan de ernst van het virus. Dat doet hij “via Instagram Live-sessies of op straat,” zegt hij.

De Jonge wordt gesteund door de onafhankelijke, objectieve, volkomen neutrale nieuwswebsite Nu.nl. Want, laat die site weten, FVD “trekt publiekelijk de risico’s van het coronavirus en het nut van de coronavaccins in twijfel, ondanks al het wetenschappelijke bewijs daarvoor. Afschaffing van de coronamaatregelen was een speerpunt van de campagne.”

Het is toch vreselijk?! Een partij die zomaar zegt een heel ander beleid te willen nastreven! Ongekend. Waar halen ze het lef vandaan? Iedereen móét het eens zijn met het kabinet! En wat de strategie om iedereen in te enten betreft, daar is inderdaad natuurlijk helemaal geen andere mening over mogelijk!

Gezonde mensen niet vaccineren: risicos van vaccin wegen niet op tegen risico van virus Bom onder het vaccinbeleid, dat toch al naadje was in eu https://t.co/QFzu83yA0T — Ewald Engelen (@ewaldeng) March 26, 2021

De Jonge vindt die meningen van FVD’ers echt vreselijk. Want, stelt hij, die beperkende maatregelen zijn er met reden. Een goede reden. De volksgezondheid — en zeg niets over Build Back Better, jullie smerige viruswappies! Maar er is ook hartstikke goed nieuws. “Tegen de zomer, in juli, heeft iedereen die dat wil als het goed is een eerste prik gehad. “Dan kun je afscheid nemen van de meest beperkende maatregelen,” aldus De Jonge.

We mogen dankbaar zijn dat we zo’n geweldige héld als onze minister van Volksgezondheid hebben; een man die als ongekozen minister (oké, hij was regionale lijstduwer in Rotterdam, maar dat telt natuurlijk niet mee) het lef heeft gekózen volkvertegenwoordigers – de partij is zelfs dé winnaar van de afgelopen verkiezingen – de maat te nemen en ze zelfs uit te schelden. Wat een zegen voor het land, is deze man!