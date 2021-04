Caroline van der Plas (BBB) corrigeert Herman Tjeenk Willink: “‘Niet geloofwaardig’ betekent voor BBB dus NEE”

Informateur Herman Tjeenk Willink zegt in zijn rapport dat alleen de PVV, SP en BIJ1 deelname aan een nieuw kabinet onder Mark Rutte uitsluiten. Volgens hem achten de Partij voor de Dieren, Denk en de BoerBurgerBeweging deelname ‘niet geloofwaardig.’ BBB-leider Caroline van der Plas corrigeert hem en zegt: “‘Niet geloofwaardig’ betekent voor BBB dus een NEE.”

“‘Niet geloofwaardig’ betekent voor BBB dus een NEE,” reageert Van der Plas op de aanbieding van informateur Herman Tjeenk Willinks eindrapport aan de Tweede Kamer. “Ik ga geen ongeloofwaardige dingen doen. Lijkt me logisch. Nog los van het feit dat ik als eenpersoonsfractie niks in een kabinet te zoeken heb.”

De kersverse parlementariër krijgt steun voor haar boodschap. Er ontstaat op Twitter gelijk een discussie over hoe “Haagse mensen” uitspraken naar eigen inzicht herverpakken:

“Ik hoop dat Willink dat ook zo heeft geïnterpreteerd want die Haagse mensen draaien al te gemakkelijk uitspraken naar eigen believen.”

Een ander pleit er in eerste instantie juist voor dat Van der Plas moet worden geleerd om zich de taal van de Haagse bestuursbubbel wat meer eigen te maken:

“Duidelijk. Misschien moeten ze u wel nog leren wat Binnenhofser te gaan spreken.”

“Alstublieft niet,” reageert iemand direct. En de vorige twitteraar onderstreept in zijn antwoord direct waarom Van der Plas het nodig vond dat ze duidelijk moest maken dat “niet geloofwaardig” voor haar partij “NEE” betekent:

“We zijn het eens, maar ‘niet geloofwaardig’ is nu eenmaal Binnenhofs voor morgen zit ik aan de onderhandelingstafel.”

Hoe dan ook een les waar Van der Plas haar voordeel mee kan doen. Want één ding is duidelijk: er zullen nog wel meer (in)formatieverslagen geschreven moeten worden voordat deze formatie voltooid is.