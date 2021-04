Column: ‘Mark my words, Rutte wordt gewoon wéér premier. Want de slangenkuil die de Tweede Kamer is heeft zero principes’

Wat zijn ze er de afgelopen dagen hard ingevlogen he, al die andere partijen behalve het CDA en D66? Geen van allen willen ze nog samenwerken met Mark Rutte. Oké, het demissionaire kabinet mag blijven zitten van de ChristenUnie, maar wat een mogelijk kabinet Rutte IV betreft is de overgrote meerderheid van de partijen én zetels in de Tweede Kamer nu duidelijk: dat gebeurt niet.

Vreselijk goed nieuws voor iedereen die begrijpt dat Rutte al jaren de rechtsstaat probeert af te schaffen. Maar er is, helaas, één klein probleem: die partijen gaan dit niet doorzetten. Het CDA is maar wat bereid om Pieter Omtzigt nóg een keer te verraden. En D66 is een partij die buiten haat voor Nederland en een blind geloof in globalisme toch geen principes heeft.

De VVD ‘waarschuwt‘ de andere partijen nu dat ze bereid zijn om voor nieuwe verkiezingen te zorgen. Dat is niet eens zo heel gek, want Mark Rutte ís de VVD. Daar heeft hij zelf zorg voor gedragen. Alle andere capabele, onafhankelijk denkende VVD’ers zijn de afgelopen jaren weggewerkt. Het enige gajes dat over is, zijn voormalige persoonlijke assistenten en meer van dat soort meeloperige types.

En Mark, die doet geen stap terug. Want Mark is verknocht aan de macht. Ergens is dat ook best logisch. Want Mark heeft niets buiten de politiek om. Het premierschap ís zijn leven. Hij heeft geen vrouw of partner. Geen kinderen. Niet eens een hond, voor zover mij bekend.

Marks leven is zonder het premierschap één grote leegte, wat natuurlijk typisch is voor deze man, want als je die ongelooflijke machtshonger bij hem weghaalt blijft er ook niets meer van hem persoonlijk over.

Ergens is dat heel triest, maar het is ook wel weer grappig. Want als je dit voor ogen houdt als je hem weer arrogant bezig ziet in de Kamer of voor de camera’s, zie je opeens een heel zielig jongetje, in korte broek, met een snottebel. De “machtigste” man van Nederland – de machtigste man van Nederland van de afgelopen decennia, is een lege huls. En nog een zielige lege huls ook.

Maar goed, dat betekent dus ook dat hij het spel heel hard kan en wil spelen. En dat is precies waarom hij deze strijd toch weer gaat winnen. De leiders van álle andere kartelpartijen – ik heb het dus niet over Forum voor Democratie en de PVV – zijn namelijk enorme watjes. Machtsgeil tot en met, ja, dat wel. Maar watjes. Zij hebben nog iets van schaamtegevoel. En ze hebben ook nog partners en vaak zelfs kinderen; mensen die hen erop aanspreken als ze zich misdragen én die afhankelijk van ze zijn.

Maar eerst en vooral zijn het mensen zonder moed.

Dus je hebt een combinatie van lafhartigheid en machtshonger bij Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Gert Jan Segers, Lilianne Ploumen, Lilian Marijnissen, en met name bij Jesse Klaver.

Raad eens wat die mensen doen als de VVD het spel hard speelt? Als de nepliberalen zeggen dat ze bereid zijn ‘terug naar de kiezer te gaan.’ Of dat ze gewoon niemand anders naar voren schuiven en het dus óf Rutte wordt, of de VVD doet niet mee wat betekent dat er een monstercoalitie moet komen van andere partijen, wat dan weer “instabiel” is.

Juist. Die mensen doen dan uiteindelijk tóch een stap terug. Want in ruil voor hun steun is Mark Rutte bereid ze álles te geven – op het premierschap na. Ze kunnen ál de punten uit hun verkiezingsprogramma cadeau krijgen. Ze kunnen elke ministeriële post krijgen. Elk staatssecretariaat. Elk burgemeesterschap. Het enige wat ze daar voor hoeven te doen is hun verklaarde principes overboord gooien en Rutte geven wat hij wil.

Natuurlijk doen ze dat. Want zo hoeven ze de strijd niet aan te gaan maar kunnen ze wél gewoon weer een mooie machtige functie krijgen.

Mark my words. Mark Rutte wordt gewoon wéér premier. Want de slangenkuil die de Tweede Kamer is heeft precies zero principes. Deze mensen zijn bang voor Rutte én denken dat ze, zolang hij premier is, gratis en voor niets mooie baantjes toegeschoven kunnen krijgen. Dáár is alles ze om te doen. Als dat inhoudt dat ze samen moeten werken met een man die ze zélf beschrijven als een onbetrouwbare leugenaar doen ze dat, als puntje bij paaltje komt, tóch.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

Alles voor de macht. Inclusief samen blijven werken met de grootste Pinokkio die er ooit rondgelopen heeft in de Nederlandse politiek.