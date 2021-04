Corona-hygiëneregels kunnen averechts werken, waarschuwen wetenschappers: ‘Té hygiënisch is niet goed’

Door het coronavirus houden veel mensen zich aan veel strengere hygiënevoorschriften dan zij voorheen deden. Daardoor hopen zij geen Covid-besmetting op te lopen, maar wetenschappers waarschuwen nu dat er ook een keerzijde zit aan het extra wassen van handen of het vaker schoonmaken van oppervlakten.

“Té hygiënisch is niet goed. Ons immuunsysteem heeft die regelmatige prikkeling nodig. Anders gaat het overreageren op het moment dat het in contact komt met een onschadelijke prikkel,” aldus de professor immunologie Joeri Aerts van de Vrije Universiteit Brussel in De Telegraaf.

Ook onderzoekers van de Universiteit van Brits Colombia denken dat een overdaad aan hygiëne juist schadelijk is: “Door het overmatig gebruik van alcoholgels en andere bacteriedodende middelen zijn we ook de goede bacteriën aan het uitroeien,” aldus microbioloog Brett Finlay.

Het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding becijferde dat de kans op een coronabesmettingen via een gecontamineerd oppervlakte ongeveer gelijk is aan 1 op 10.000.