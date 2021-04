D66’er In ’t Veld pleit voor Europees coronapaspoort: ‘De sleutel naar vrij reizen’

D66-Europarlemantiër Sophie in ’t Veld pleitte vandaag voor het invoeren van een Europees reisbewijs. Dit plan zal dienen als een digitaal bewijs dat laat zien of je bent gevaccineerd of recent negatief bent getest. Volgens In ’t Veld is het “de sleutel naar vrij reizen binnen Europa.” Op sociale media deelt niet iedereen haar mening, sommigen spreken over het “inperken van vrijheden.”

💬 "Now, it is time re-open Europe with a renewed appreciation for the freedom to travel. With this #EUCovid19Certificate we can open up in a safe way, that respects our fundamental rights and values as Europeans", says @SophieintVeld pic.twitter.com/bek1sN6Aao — Renew Europe (@RenewEurope) April 28, 2021

Vandaag in het Europees Parlement verdedigde D66-politica Sophie in ’t Veld haar standpunten omtrent reizen in coronatijd. Ze is van mening dat een coronapaspoort cruciaal is om het vrije reizen binnen de EU weer op gang te helpen. Ze ziet dat als de beste manier om tegemoet te komen aan het recht van “vrij verkeer,” zonder daarbij gehinderd te worden door een “chaotische lappendeken van nationale grenzen, veroorzaakt door nationale maatregelen.”

Op sociale media kon het voorstel van In ’t Veld op veel kritiek rekenen. Mensen zien het voorstel van de D66-politica als een vorm van “medische apartheid” en menen dat juist dóór deze maatregel “de vrijheden worden ingeperkt”.

Op naar medische apartheid! — B.E. Ruys (@be_ruys) April 28, 2021

Jullie lossen niets op, jullie gaan vrijheden inperken en privilegiëren ! — Jurriën v/d Vecht (@vechtj) April 28, 2021

Binnen de EU was er al sprake van vrij reizen van personen, maar juist door dit voorstel wordt aan dit recht getornd, aldus ene Hans.

Binnen de #EU is er een onvervreemdbaar recht op vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en … personen. Waarom wordt daaraan getoornd? — Hans (@_Du_Meulen) April 28, 2021

Later vandaag zal worden gestemd over het voorstel de coronapaspoorten in te voeren. Namens Nederland zal in ieder geval JA21 tegenstemmen.