Daar gaan we! Duitsland scherpt grenscontroles aan: Nederlanders kunnen alleen land nog in met negatieve coronatest

De Duitsers gaan de grenzen met Nederland een stuk strenger controleren vanaf aankomende dinsdag 6 april. Vanaf dan kunnen Nederlanders alleen met een recente negatieve coronatest het land in. Ook moeten mensen hun reis naar Duitsland online aanmelden.

De Duitsers besluiten om het zekere voor het onzekere te nemen: het aantal besmettingen in Nederland stijgt te snel naar hun mening en daarom stellen ze strengere regels in om het land in te komen, dat meldt de NOS.

Er komen vooralsnog geen strengere grenscontroles maar men kan wel aan de kant worden gezet door de Duitse politie om hun negatieve coronatest te laten zien.

Hiermee lijkt Duitsland op grote schaal al te gaan experimenteren met negatieve coronatesten als ‘reisbewijs’. Ook voor Tsjechië, Polen en Frankrijk geldt deze maatregel aan. De Duitsers zitten er niet op te wachten dat de komende weken Nederlanders massaal naar Duitsland af reizen.