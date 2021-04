Demograaf Jan Latten over migratiecijfers begin 2021: ‘Ondanks coronavirus groeide bewonersaantal met bijna 11.000’

De Nederlandse emeritus hoogleraar Demografie, Jan Latten, heeft zojuist enkele migratiecijfers bekend gemaakt. Ondanks de coronacrisis, die fikse reisbeperkingen met zich meebracht, groeide het aantal inwoners van ons land per saldo met bijna 11.000 immigranten. En dit gaat alleen nog maar over de maanden januari en februari. Op sociale media maken veel mensen zich zorgen hierover.

In de eerste twee maanden van dit jaar groeide ons inwonersaantal per saldo met 11.000 mensen. De coronacrisis blijkt dus geen remmende werking te hebben gehad op de migratiestromen. Dat maakte hoogleraar Jan Latten dit weekend bekend op Twitter. Van de 11.000 komen er 6.000 uit niet-westerse landen, verduidelijkt hij, en 4.5000 westerse.

Veel mensen uiten hun zorgen hierover op sociale media. Zo zijn er mensen die ‘vrezen dat Nederland dit niet lang meer trekt’ en vraagt een ander zich af of dit allemaal ‘wel gaat passen’ in ons land.

Ook zijn er mensen die niet begrijpen hoe de migrantenstromen actief kunnen blijven als Nederlanders zelf nauwelijks op reis kunnen. Voor migranten lijkt de grens echter wagenwijd open te staan, aldus een ‘angstige hippie.’

Publiciste en opiniemaker Ebru Umar vraagt zich daarom af hoe dit in vredesnaam mogelijk is: “Hoe dan?” De hoogleraar heeft daarop een pasklaar antwoord: “Formele motieven: partner, arbeidsmigrant, kenniswerker, statushouder die zich mag inschrijven,” zo legt hij uit hoe migranten de gesloten grenzen kunnen omzeilen. Voor zover die überhaupt al dicht zijn: “Immigranten met of zonder visumplicht kunnen gewoon per auto, bus of vliegtuig arriveren.”

Jan Latten maakt zich al geruime tijd zorgen over de voortgaande bevolkingsgroei van Nederland. “We denken in Nederland over van alles na,” aldus Latten in 2018: “Maar niet over de bevolkingsgroei. Onbegrijpelijk”