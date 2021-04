[Filmpje] FVD dient moties in tegen vaccinatiepaspoort én quarantaineplicht: ‘Stop deze dwalingen’

Bij monde van Tweede Kamerlid Pepijn Van Houwelingen heeft Forum voor Democratie twee moties ingediend met het doel het kabinet ervan te overtuigen geen vaccinatiepaspoort in te voeren en ook geen quarantaineplicht. Van Houwelingen legde uit dat deze mogelijk geplande maatregelen ervoor gaan zorgen dat mensen die zich niet willen laten vaccineren, zich daar toch toe gedwongen voelen. FVD vindt dat onacceptabel. Beide moties werden evenwel niet aangenomen, wat duidelijk maakt waar de rest van de Tweede Kamer en dan met name de regeringspartijen staan op deze punten.

“Als Forum voor Democratie zijn we fundamenteel tegen de invoering van een EU-vaccinatiepaspoort,” aldus Van Houwelingen. “Daarover hebben we twee moties, die ga ik nu indienen.” De eerste motie leest, “De Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende dat de meeste EU-landen, inclusief ons buurland Duitsland, reizigers vanuit Nederland verplichten een coronatest te doen voor binnenkomst, constaterende dat Nederland op haar beurt, reizigers vanuit andere landen verplicht voor binnenkomst een coronatest te doen, constaterende dat deze situatie ongeacht het nut en de effectiviteit van de coronatest nooit semi-permanent mag worden, roept de regering op de testverplichting bij het inreizen in Nederland af te schaffen en de quarantaineplicht niet in te voeren; roept de regering tevens op zich binnen de EU hard te maken voor het zo snel mogelijk uitfaseren van de wederzijdse test- en quarantaineverplichtingen, en gaat over tot de orde van de dag.”

Een vaccinatiepaspoort leidt indirect tot vaccinatiedwang – iets waar het kabinet zogenaamd tegen was. Daar komt de totalitaire #quarantaineplicht nog bovenop. @PvanHouwelingen diende moties in om deze dwalingen te stoppen – tevergeefs. Alleen #FVD staat voor uw vrijheid. pic.twitter.com/HmMFnyAt7n — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 16, 2021

En dan de tweede motie. “De Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Europese Commissie een Digital Green Pass in wil voeren, waardoor mensen verplicht kunnen worden zich te laten vaccineren voor ze vrij kunnen reizen, constaterende dat deze verplichting direct ingaat tegen de lichamelijke integriteit van het individu, en het meermaals herhaalde voornemen van het kabinet om vaccinaties niet indirect verplicht te stellen, roept de regering op zich binnen de EU in te zetten tegen het invoeren van een Digital Green Pass en gaat over tot de orde van de dag.”

De resultaten van de stemmingen over beide moties was dat ze met overweldigende meerderheid verworpen werden. De uitslag van de twééde motie, dus tegen het invoeren van een vaccinatiepaspoort was: 40 stemmen voor de motie 110 tegen. PVV, FVD, PvdD, DENK, JA21 en de SGP stemden daarvoor. Alle andere partijen, nieuwkomers BBB en BIJ1 incluis steunden de motie van Van Houwelingen om op Europees niveau niet zo’n paspoort in te voeren dus niet.

Bij de stemming over de eerste motie, over het afschaffen van de testverplichting bij aankomst in Nederland, waren de verschillen tussen het voor- en tegenkamp nog groter. Alleen FVD zelf en DÉNK stemden daar voor. Ook de PVV, JA21 en de SGP namen bij die motie dus de lijn van het kabinet over.

Word gratis en voor niets lid van mijn Telegram-kanaal … en word lid van onze mooie groep op Facebook-alternatief MeWe!