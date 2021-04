[Filmpje] Kamermeerderheid (inclusief VVD én JA21) stemt FVD-motie weg om maximumsnelheid terug naar 130 te brengen

Miljoenen Nederlanders willen weer kunnen doorrijden. Op veel plekken in Nederland kan dat ook prima. Toen Forum voor Democratie-Kamerlid Freek Jansen daartoe een motie indiende in de Tweede Kamer, liet het parlement automobilisten in de kou staan en stemde tegen een voorstel om de maximumsnelheid te verhogen. Ook de VVD en JA21 stemden tegen Jansens motie.

FVD’er Freek Jansen diende deze week een motie in over “de verhoging van de maximumsnelheid overdag naar ten minste 130 km/u.” Het Kamerlid dacht vrijwel zeker daar een flink aantal voorstemmers voor op de been te kunnen krijgen voor een voorstel dat weliswaar tegen het zere been is van de partijen die geobsedeerd zijn met het klimaat, maar niet voor de rest. Misschien dus geen meerderheid, was de verwachting, maar wel in de buurt van de 75 zetels.

Dat was niet zo. En dat kwam doordat twee als rechts bekendstaande partijen tegen de motie stemden. Zowel de VVD van Mark Rutte als JA21 van Joost Eerdmans weigerden voor het voorstel te stemmen, dat toch op de steun zou moeten kunnen rekenen van rechtse kiezers en dus ook van de partijen waarop zij stemmen.

Niet dus. De enige partijen die voor de motie stemden waren 50Plus (1 zetel), de PVV (17 zetels), FVD (8 zetels), BBB (1 zetel) en DENK (3 zetels). Dat komt dus neer op 30 zetels. De overgrote meerderheid van 120 zetels wil niet dat er doorgereden wordt op de grote snelwegen.

Miljoenen Nederlanders willen weer kunnen doorrijden. Juist ook buiten de Randstad. #FVD wil daarom de maximumsnelheid terug naar 130 en hoger waar dat veilig kan. Freek Jansen blijft zich daarvoor inzetten. Maar de klimaatpartijen laten de automobilist volledig in de steek. pic.twitter.com/wuFKgYYs9P — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 20, 2021

Het begint onderhand duidelijk te worden dat er een min of meer ‘populistisch’ blok gevormd wordt in de Kamer door partijen die meer kijken naar wat de burger wil dan naar wat de bestuurlijke elite wil. Dat blok bestaat uit 50Plus, PVV, FVD, BBB, en ja, ook DENK. Tegelijkertijd is er een significant ánder blok dat “het partijkartel” genoemd kan worden. Dat kartel bestaat uit alle overige partijen, de Partij voor de Dieren én JA21 incluis. Dat partijkartelblok is significant groter dan het ‘populistische blok’ en kan (en zal) daardoor de komende jaren het beleid bepalen.

Desalniettemin zal de achterban van FVD blij zijn met dit soort voorstellen. De partij probéért het tenminste, en bewijst ook meteen dat het hebben van een grotere groep in de Kamer héél nuttig is. Want in het verleden konden Thierry Baudet en Wybren van Haga zich maar met een beperkt aantal onderwerpen bezig houden. Tegenwoordig kan een achtkoppig FVD véél meer doen. Zoals dus lobbyen voor het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km/u.