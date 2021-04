[Filmpje] Van Haga (FVD) tegen Rutte (VVD): ‘De logica is zoek: binnen met 3 huishoudens, maar buiten maar met 2’

In debat met premier Mark Rutte wilde Wybren van Haga (FVD) graag weten waarom het kabinet besloten heeft dat er slechts leden uit twee huishoudens op een terras mogen zitten in de buitenlucht, maar dat er binnenshuis mensen uit dríe huishoudens bij elkaar mogen komen. De logica, zei Van Haga in het coronadebat afgelopen donderdag, is zoek. De premier beantwoordde daarop de vraag zonder die daadwerkelijk te beantwoorden.

“De premier heeft het over spannend en risico’s nemen,” aldus Van Haga: “En ik ben blij om dat te horen. Alleen de vorige keer dat de premier iets heel spannends deed, verlengden we de avondklok van negen tot tien uur, en dat was natuurlijk niet zo heel erg spannend. Maar goed, nu zijn we allerlei versoepelingen voor de horeca aan het instellen, met name dan die terrassen. Met alle beperkingen van dien, waardoor we het mortuarium van de heer Wilders uiteindelijk krijgen.”

“Maar er zitten wat onlogische dingen hierin,” ging de FVD’er verder. “Op een terras mag je nu met twee personen gaan zitten uit verschillende huishoudens. En het verbaast me dan een beetje dat je binnen, waar het besmettingsgevaar dus groter is, met twee mensen op bezoek mag komen. Dus dan zit je met drie huishoudens binnen ten opzichte van twee huishoudens buiten, waar je nauwelijks besmettingsgevaar hebt. Kunt u mij de logica achter deze beslissing uitleggen?”

Het antwoord daarop van VVD-premier Rutte was een samenvatting van de genomen versoepelingen. “De regel die we nu hebben, en die blijft ook voorlopig helaas, is dat je zegt: buiten, beperk je nou tot tweetallen, ook als je gaat wandelen, tenzij je natuurlijk kinderen hebt uit hetzelfde gezin onder de 13,” aldus Rutte. “Maar dat is de reden. Ook hier geldt weer dat dat niet is om te treiteren, maar omdat je moet proberen met elkaar zoveel mogelijk de risico’s te beperken. En hiermee sluit je dus aan op het feit dat ook als meneer Van Haga en ik een wandelingetje zouden maken, dat we dat zijn tweeën kunnen doen, maar dat het niet mag met zijn drieën.”

Natuurlijk was dat geen antwoord op de vraag, aldus Van Haga. “Als wij met zijn tweeën een wandelingetje gaan maken, prima, ik doe het graag een keer, maar als wij met zijn tweeën op een terras gaan zitten, dan mogen we dus niet een derde, mag meneer Hugo de Jonge er niet bij gaan zitten. Maar als wij met z’n tweeën thuis afspreken mag meneer Hugo de Jonge er wél bij zitten. En dat is binnen, en dat is onlogisch, want buiten zijn er minder besmettingen.”

Vervolgens vroeg Van Haga Rutte nogmaals om de logica achter dit besluit. De premier leverde die door opnieuw de regel uit te leggen: “Dat is, omdat we zeggen: buiten pas nou op. Je botst tegen elkaar op, het kan te druk worden, beperk die aantallen nou enigszins. Als je dan gaat verruimen begin je ook buiten. Terras is natuurlijk, dat heeft Wilders terecht gezegd, minder onveilig dan binnen omdat daar gewoon minder besmettingen zijn. Maar probeer dan die aantallen beheersbaar te houden. En dat kan zijn: van één adres mogen er meer mensen zitten, ook meer volwassenen die op hetzelfde adres wonen. Maar als je niet op hetzelfde adres woont dan is het maximaal twee volwassenen.”

“Dit is volstrekt onlogisch en ik begrijp er nog steeds niets van,” reageerde Van Haga daar logischerwijze op. “Volgens mij botsen we net zo hard tegen elkaar op binnen als buiten, alleen het grote verschil is dat we elkaar dan niet besmetten.” Maar, zei de FVD’er, eigenlijk was hij niet geschrokken van het antwoord van Rutte. “Zoals gebruikelijk geen antwoord,” vatte hij het gesprek over het aantal huishoudens dat elkaar mag ontmoeten samen.