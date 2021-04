[Filmpje] Wilders confronteert Rutte met corona-terrasregels: “In een mortuarium is het nog gezelliger”

Tijdens het debat deze week over de coronamaatregelen van het kabinet uitte PVV-leider Geert Wilders felle kritiek op de nieuwe regels voor terrassen. Die zijn, zei de PVV-leider, zo zwaar dat “het [zelfs] gezelliger is in een mortuarium.”

“Terrassen mogen open tussen 12 en 18,” begon Wilders de opsomming van regels waar café- en restauranteigenaren zich aan moeten houden de komende tijd. “Maximaal 50 gasten per terras. Een gezondheidscheck voor het personeel. Achterlaten contactgegevens.” Dat laatste is zodat als een gast of personeelslid later te horen krijgt dat hij of zij besmet was met het coronavirus, er contact opgenomen kan worden met de gasten die er onlangs waren, en mogelijk in de nabijheid waren geweest van de besmette persoon.

En de opsomming van Wilders ging door. “Verplichte zitplaats. Reservering verplicht. Maximaal twee personen aan een tafeltje. Anderhalve meter afstand. Kuchschermen. Er mag geen entertainment zijn.”

“Mevrouw de voorzitter,” aldus Wilders via Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) tegen Mark Rutte, “in een mortuarium is het nog gezelliger dan op de terrassen die u nou open wilt stellen.”

Na de opmerking over de gezelligheid van mortuaria vergeleken met die van terrassen als horecaondernemers zich aan deze regels moeten houden lachte VVD-premier Rutte.

Op Twitter zijn veel mensen het eens met de visie van Wilders. “Dit is gewoon de waanzin van Rutte en het hele kabinet,” schrijft Loesjan bijvoorbeeld. “Hou op met deze gekte.”

“Geert heeft gelijk,” twittert Hans Smit. En een anonieme Twitteraar die de alias Cruella de Vil gebruikt schrijft: “Hij heeft zeker gelijk […]. Al dat spastische gedoe is helemaal niet nodig […]. Dus… open die terrassen.”

“Wilders doet wat hij altijd doet,” concludeert Hans na de video gezien te hebben.” Hij stelt de vragen die de meerderheid heeft. Een slimme manier van populisme.”

Ook zijn er mensen die vallen over de reactie van Rutte. “Kijk naar Rutte zijn gezicht,” aldus Freddy, “lacht Geert vierkant uit.” Roosje is het daarmee eens, en voegt toe: “Rutte lacht ook de bevolking vierkant uit!!!” En een andere Twitteraar reageert slechts met de woorden: “Dat lachje van Rutte.” Die zin wordt gevolgd door een ‘overgeven-emoticon.’

Omdat hij deze maatregelen te ver vond gaan heeft Wilders samen met FVD-collega Wybren van Haga ook een motie ingediend om ze “los te laten.” Hoewel deze motie gesteund werd door Forum voor Democratie, DENK en BBB, konden ze niet rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. De regels die er volgens Wilders voor zorgen dat het in mortuaria straks gezelliger is dan op terrassen, blijven dus van stand.