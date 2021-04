Forum voor Democratie: ‘Rutte zal niet aarzelen de avondklok in september weer in te voeren’

De avondklok is afgelopen nacht voor het laatst van kracht geweest. Zoals het kabinet-Rutte III al eerder aankondigde, is deze nu van tafel en zijn Nederlanders weer vrij om zich tussen 22.00u en 04.30u op straat te begeven mochten zij daar behoefte aan hebben.

Oppositiepartij Forum voor Democratie is al sinds het begin van de eerste lockdown tegen coronamaatregelen, en is dan ook blij dat de maatregel verdwijnt. “Vanavond is voorlopig de laatste keer dat de tirannieke avondklok in werking treedt,” beschrijft de partij de afschaffing van de spertijd dan ook.

Toch vertrouwt de beweging van Baudet het verdwijnen van de maatregel niet helemaal, en voorspelt FVD dat deze aankomend najaar weer op tafel gelegd zal worden: “Rutte zal niet aarzelen ‘m in september weer uit de kast te trekken.” Maar ook dan zal de partij er weer oppositie tegen voeren, belooft men: “Dat mogen we nóóit meer accepteren!”