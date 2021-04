Game over voor D66-viezerik Sidney “teveel kleren” Smeets: ‘Ik stel mijn zetel ter beschikking’

Het controversiële Tweede Kamerlid Sidney Smeets van D*ckP*cs66, ik bedoel D66, stopt ermee. Sigrid Kaag, de leider van de nepdemocraten maakt dat bekend. Hij zou deze beslissing helemaal alleen genomen hebben (haha). Zijn zetel geeft hij terug aan de fractie.

Natuurlijk laat Kaag in haar statement weten dat ze “dat besluit” van Smeets – om op te stappen maar de zetel wel terug te geven aan D66 – “ten volle steunt.” Dat is nogal wiedes. In theorie had Smeets de zetel ook voor zichzelf kunnen houden. Dan was D66 met 23 in plaats van 24 zetels geëindigd, wat mogelijk ook weer van invloed was geweest voor het vormen van een nieuwe coalitie.

De verhalen van de jongens over de D66-viespeuk laten, zegt Kaag, “voor mij zien dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om de persoonlijke vrijheid en veiligheid van mensen.” Een interessant statement, want het impliceert natuurlijk dat zij het allemaal ook niet vindt kunnen. Maar zo hard durft ze dat dan weer niet te stellen. Waarom niet, eigenlijk? Want als de verhalen kloppen is het toch volkomen onacceptabel?

“Ik vind het belangrijk dat we in Nederland de komende tijd werken aan een veiliger omgeving voor lhbti’ers, die in sommige situaties kwetsbaar zijn. Ook mijn partij wil en zal daaraan een bijdrage leveren,” aldus Kaag.

Hartstikke leuk, natuurlijk, die shoutout naar “lhbti’ers” (moeten daar tegenwoordig niet nog wat letters bij?). Maar waarom is hier zo weinig mee gedaan toen sommige jongeren zich eind maart al meldden bij de partij?

Zelf heeft Smeets ook een officiële verklaring. De man die er door jongens en jongemannen van beschuldigd wordt zich op buitengewoon onethische wijze gedragen te hebben zegt dat hij “na de rollercoaster van gisteren” besloten heeft, “na overleg met Sigrid Kaag,” zijn zetel “per direct ter beschikking” te stellen en terug te treden als Kamerlid. Hij doet dat, zegt hij, omdat hij wil voorkomen “dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade wordt toegebracht.”

Haha. Dat is rijkelijk laat jongen!

Hoe dan ook, de verklaring gaat verder. “Deze stap doet mij pijn. Ik vond het ongelooflijk eervol om Kamerlid te mogen zijn. Het was helaas maar van korte duur. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben veel impact. De komende periode heb ik nodig om tot rust te komen. Ik vraag iedereen om dat te respecteren.”

Een opmerkelijke verklaring. Want Smeets lijkt heel weinig oog te hebben voor de jongeren die hun beklag over hem hebben gedaan. Het enige dat hij daarover zegt is dat hij “daar erg van geschrokken” is omdat het zijn “intentie” nooit “is geweest.” Voor de rest is het vooral Sidney, Sidney, Sidney. Deze stap doet hém pijn. Het was zo eervol voor hém om Kamerlid te mogen zijn. Dat is helaas voor hém. De gebeurtenissen hebben impact op hém. Híj heeft “rust” nodig nu. En hij vraagt iedereen om die rustperiode voor hém te respecteren.

Zou het misschien leuk zijn geweest als je even iets gezegd had voor de jonge homo’s die de afgelopen dagen hun verhaal hebben gedaan?

Het zal wel. Deze gast is gelukkig weg uit het parlement. Dahaag, Sidney! Leuk je gekend te hebben! Nou ja, eigenlijk helemaal niet leuk, maar ik denk: ik wil toch even op een wat vriendelijke manier afsluiten.

Hoe dan ook, we wensen je natuurlijk hartstikke veel sterkte bij het verlies van deze mooie baan. Hopelijk kan je het binnenkort op de één of andere manier achter je laten, jongen! Want, ach, ach, ach, wat heb jíj het zwáár.

