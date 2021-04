Geert Wilders eist volledige transparantie: ‘AL DIE NOTULEN en nog veel meer moeten we krijgen, Rutte’

PVV-leider Geert Wilders is niet van plan om het kabinet weg te laten komen met ‘schijntransparantie’ door alleen de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire te openbaren. Hij wijst op de gemaakte aantekeningen van demissionair premier Rutte over de “felle toon” en de “sfeer” in de Kamer, en eist ook daar transparantie over.

Terwijl politiek Den Haag zich vanmiddag opmaakte voor de publicatie van de ministerraadnotulen, sleep Geert Wilders alvast zijn messen door inzage te eisen in de notulen van nog eens enkele andere ministerraden, en niet alleen de vergaderingen uit november 2019 die sinds de RTL-publicatie ter discussie staan.

In totaal eist Wilders van vier ministerraden – van juni 2019 tot januari 2020 – de notulen op.

Aantekeningen Rutte bij verhoor POK. Ministerraad 12/07/19:

– Rol en toon coalitiefracties in debat. Ministerraad 24/01/20:

– Sfeer in coalitie Ministerraad 14/06/19:

– Felle toon in de Kamer wordt besproken. AL DIE NOTULEN en nog veel meer moeten we krijgen @MinPres. pic.twitter.com/D5DBYMrlgY — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 26, 2021

Geert Wilders lijkt aan te haken op de boodschap die Wob-expert Roger Vleugels eerder vandaag aan de Kamerleden meegaf: ‘Vraag niet alleen om Ministerraad notulen en de persoonlijke notulen, maar ook om digitale verstrekking mét meta-data’. Beide heren lijken het vermoeden te hebben dat het kabinet geen volledige openheid van zaken zal gaan geven.

De PVV-leider lijkt ervan overtuigd dat het demissionaire kabinet vanavond alleen informatie over de toeslagenaffaire zal gaan openbaren, maar gesprekken over de sfeer en de toon in de Kamer achter zal proberen te houden. Die twee termen zijn namelijk minstens zo belangrijk, omdat dit lijkt te gaan over de “te kritische” Kamerleden (CDA’er Pieter Omtzigt en SP’er Renske Leijten), die een essentiële rol hebben gespeeld in het boven water halen van de hele toeslagenaffaire. Vooral Omtzigt staat hier centraal, omdat de gearceerde aantekeningen specifiek verwijzen naar coalitiefracties zoals zijn eigen CDA.

Wilders lijkt er in ieder geval een hard hoofd in te hebben dat dit kabinet in één keer alle relevante informatie zal gaan verstrekken, en heeft er van tevoren alvast een tweet over uitgestuurd. Of het vermoeden van de PVV’er klopt, horen we vanavond.