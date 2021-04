Haagse wijk wil zich “desnoods vastketenen” om aanleg klimaatvriendelijke warmteleiding te blokkeren

Inwoners van de Haagse wijk Transvaal zijn bereid zich “desdnoods vast te ketenen” als dat is wat noodzakelijk is om een zogeheten klimaatvriendelijke warmteleiding aan te leggen, die restwarmte uit de Rotterdamse haven zou moeten vervoeren naar het stadsdeel in de Hofstad.

Voorzitter Ahmed el Hadioui van Bewonersorganisatie Transvaal Noord-Midden legt in het Algemeen Dagblad uit dat de inwoners bang zijn dat hun buurt verandert in een bouwproject: “Ze moeten deze wijk met rust laten. Het is het ene na het andere. Laat ons op adem komen.” El Hadioui kondigt actie aan: “De mensen willen allemaal acties gaan houden. Wij gaan dit gewoon niet accepteren. De maat is vol. Desnoods ketenen we ons vast. We gaan gewoon alle middelen gebruiken die we kunnen gebruiken.”

Het project is een plan van het college van B&W, dat wordt gevormd door CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Groep de Mos-raadslid René Oudshoorn heeft geprobeerd om de “smeerpijp” tegen te houden, zegt hij op social media, maar dat de coalitiepartijen dat idee afschoten: “Dus dat u maar weet wie er maling heeft aan Transvaal en haar inwoners.”