Heeft u echt een wijn koelkast nodig?

Er is een vaak gebruikte vuistregel onder informele wijndrinkers als het gaat om de serveertemperatuur van wijn: als de wijn rood is, zet hem dan 10 tot 15 minuten in de koelkast voordat je hem serveert. Als het wit is, haal het dan 10 tot 15 minuten voor het serveren uit de koelkast.

Een te koude witte wijn kan te scherp smaken, terwijl te warme rode wijnen vruchteloos en ongestructureerd kan smaken. Bij de verkeerde temperatuur verliest wijn ook al die verbluffende aroma’s die de zintuigen prikkelen.

Maar temperatuur verandert niet alleen oppervlakkig de smaak van een wijn. Te veel hitte en zonlicht zullen uw wijn “koken”, waardoor heldere fruitsmaken in iets zuurs veranderen, zoals gestoofde pruimen. Hoe warmer de lucht, hoe sneller de wijn rijpt.

Daarom laten wijnmakerijen hun flessen vaak rijpen in grotten en bewaren wijnkenners hun wijnen in kelders, die beide koele, constante temperaturen bieden.

Als u uw wijn op het aanrecht laat staan, absorbeert u ongewenste warmte van een hete kachel en andere apparaten. Om nog maar te zwijgen van het feit dat een fles nog moet worden opgewarmd voordat een glas wordt ingeschonken.

Daarom is een wijn koelkast, waar u de temperatuur van uw wijn kunt regelen (die 10 tot 20 graden warmer moet zijn dan uw gewone koelkast en ongeveer 10 graden koeler dan kamertemperatuur) een waardevolle investering. Stel u voor dat u een Chianti mee naar huis neemt van uw reis naar Italië, of uw favoriete fles champagne koopt bij een plaatselijke wijnwinkel, om enkele maanden later te ontdekken dat hij ondrinkbaar is omdat hij in een zonovergoten keuken stond.

Wijn koelkasten zijn er in allerlei maten. Prijsverschillen treden op in verband met energie-efficiëntie, de gebruikte technologie, vochtigheidsregeling en ontwerp. Sommige hebben dubbele temperatuurzones voor het geval u uw rode wijnen op de ene temperatuur wilt houden en uw witte op een andere in één wijn koelkast.

Voor de entertainer of dagelijkse drinker zijn er wijnkoelkasten die zijn ontworpen om onder uw aanrecht te worden geïnstalleerd, een inbouw wijnklimaatkast.

Voor appartementsbewoners zijn er vrijstaande modellen die muisstil zijn en niet te veel bijdragen aan de elektriciteitsrekening, en ze zien er ook aantrekkelijk uit om in uw huis bar of woonkamer te plaatsen. Of in de hal of halkast naast de rugzak kind.

En voor degenen met hoogwaardige collecties die een nauwkeurigere temperatuur- en vochtigheidsregeling, betere verlichting, energie-efficiëntie en slankere afwerkingen willen, biedt Bodega43 een favoriet onder sommeliers, wijnprofessionals en kenners – kasten van alle groottes, inclusief kasten voor tientallen flessen.