Heel de EU staat op achterste poten om gas en kernenergie: lidstaten vechten elkaar de tent uit over duurzaamheid

In Nederland is de keuze al gemaakt: we gaan massaal van het gas af en kiezen voor ‘duurzame’ alternatieven. Maar er zijn genoeg lidstaten binnen de EU die juist gas én kernenergie als duurzame alternatieven zien. Lidstaten dreigen nu lijnrecht tegenover elkaar te komen staan over wat wel en wat niet duurzaam zou zijn.

Het is weer eens hommeles in Brussel. De Europese Commissie wil graag aardgas en kernenergie als ‘groen’ en ‘duurzaam’ labelen. Zij menen dat we beide energievormen goed kunnen gebruiken in het verduurzamen van de EU. Maar enkele lidstaten en Europese fracties zijn absoluut niet blij met dit standpunt. In Nederland is aardgas succesvol als vervuilend gedemoniseerd, maar ineens komt Brussel ons vertellen dat aardgas een prima alternatief is. Dat is natuurlijk tegen het zere been van de klimaatapologeten uit ons koude kikkerlandje.

Het nieuws dat de Europese Commissie zowel aardgas als kernenergie wil aanmerken heeft dus een bom doen laten afgaan bij enkele lidstaten, meldt RTL Nieuws. De reacties van sommige leden waren zo heftig dat men dit plan maar op de lange baan schuift. Het lijkt er sterk op dat er achter de schermen een strijd ontstaat tussen klimaatrealisten en klimaatfanatici. Veel landen zien wel heil in het overstappen naar gas. Het zou een goedkoper alternatief zijn vergeleken met veel andere dure klimaatplannen. En de CO2-uitstoot van gascentrales is vele malen lager dan steenkool. Maar vooral de groene en linkse fracties in het Europees Parlement gruwelen van dit idee.

Kortom: we kunnen weer eens helemaal niks verwachten van Europa. Eerst gaat iedereen rollebollend over straat, in dit geval over duurzame energie. Daarna volgt een periode van ijzige stilte, en vervolgens gaat men konkelen in achterkamertjes. En straks komt er weer een bureaucratisch gedrocht van een compromis uit waar helemaal niemand ook maar iets aan heeft. En of we dan nog gas mogen gebruiken? Niemand die het weet, en nog minder mensen die het kunnen uitleggen.