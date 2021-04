Help DDS de coronacrisis door! Steun ons op BackMe

De coronacrisis is voor veel bedrijven enorm moeilijk gebleken. Dat geldt niet minder voor DDS. De advertentie-inkomsten zijn natuurlijk teruggelopen. Niet zo gek, want bedrijven hebben niets te makken. De Amazons van de wereld en supermarkten hebben geld, maar dat is het dan wel.

Bij DDS merken we dat natuurlijk ook. Daarom doen we deze belangrijke oproep aan onze lezers: steun ons alsjeblieft op maandelijkse basis via BackMe.org, de website opgericht door Jan Roos. Er zijn meerdere opties om dat te doen: 5 euro, 10 euro, 25 euro en 50 euro. Bij elk bedrag krijgt u een leuk cadeau terug waaronder, als de pandemie er eenmaal op zit, een jaarlijkse DDS-borrel en zelfs een jaarlijks diner met de redactie. Maar het belangrijkste dat u kunt krijgen is, natuurlijk: DDS voor altijd.

Dus, doe jezelf en óns een plezier. Help DDS de coronacrisis door, en steun ons.