Het ‘nieuwe normaal’ blijft voorlopig nog: Regering zet dikke streep door versoepeling coronamaatregelen

Er komen binnenkort geen versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat laatste werd vanavond bekend na het Catshuisberaad van het demissionaire kabinet Rutte III. Het plan was om vanaf 21 april de avondklok te schrappen en ook de winkels en terrassen weer te openen. Dat gaat voorlopig dus niet gebeuren.

Volgens de regering is de piek van de derde coronagolf weliswaar bijna bereikt, maar Jaap van Dissel (RIVM) en het Outbreak Management Team wisten Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge toch te overtuigen om aankomende dinsdag (dan is er een nieuwe persconferentie) geen enkele versoepeling betreffende de coronamaatregelen aan te kondigen. Stiekem hing dat laatste natuurlijk al een beetje in de lucht, maar nu kan het kabinet zich ook scharen achter -zoals ze het zelf noemen- alarmerende cijfers.

Toevallig of niet, maar op de dag dat Rutte en De Jonge aan het vergaderen waren over mogelijke versoepelingen, kwam er ook nog prompt een nieuwsbericht online dat de zorg en operaties voor mensen met kanker en hartkwalen moet worden uitgesteld vanwege het toenemende aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen.

BREAKING: De Rijksvoorlichtingsdienst heeft zojuist laten weten dat er voorlopig GEEN versoepelingen komen m.b.t. de nu geldende #coronamaatregelen. De #avondklok blijft van kracht en ook de terrassen zullen dus nog NIET opengaan. Dinsdag een #persconferentie. | #CatshuisOverleg. — Ken Stash (@KenStash) April 11, 2021

Hoewel het natuurlijk schakelen blijft tussen hetgeen wel en wat niet kan, duidt alles erop dat het Kabinet Rutte III opnieuw weer een beetje aan het jonassen is. Want de goed ingewijde Telegraaf schreef afgelopen week nog over een prachtig pakket aan versoepelingen dat per 21 april in zou gaan. Dat gaat nu dus niet gebeuren en de prognose is dat we -als het allemaal meezit- pas ergens rond 28 april eventuele versoepelingen kunnen verwachten.

Persoonlijk vraag ik mij wel af of Koningsdag niet ook iets te maken heeft met het uitstellen van de versoepelingen van de maatregelen. Koningsdag zal plaatsvinden op 27 april, bijna een week nadat de versoepelingen hadden moeten plaatsvinden. Maar aangezien half Nederland snakt naar een feestje, zou het natuurlijk zomaar kunnen dat het demissionaire kabinet Rutte III dit juist als leidraad heeft gebruikt. Vandaar ook dat die onzinnige avondklok (“de eerste maatregel die we zouden opheffen”) dus ook nog steeds niet van tafel is.

Het demissionaire kabinet Rutte III lijkt vooral heel erg bang te zijn voor grote groepen mensen op straat op 27 april. En iedereen weet dat een goed feestje de klok rond kan tikken, dus die avondklok lijkt een uitstekend medicijn voor Rutte en De Jonge om ervoor te zorgen dat de straten rond 22.00 uur weer verlaten en zijn gehuld in duisternis. Hier lijkt heel goed over te zijn nagedacht.