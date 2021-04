Informateur Tjeenk Willink laat weten: alléén BIJ1, SP en PVV sluiten regeren met Rutte uit

Een opmerkelijke conclusie in het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink. Want, schrijft de oude politieke insider, er zijn maar drie partijen die regeren met Mark Rutte echt, hard, ongenadig uitsluiten. Het gaat dan om BIJ1, de SP, en de PVV. Alle andere partijen houden de deur naar Rutte IV dus open – soms op een kier, maar desalniettemin, de deur zit niet dicht, laat staan op slot.

PVV, SP en BIJ1 zijn helder: zij kunnen wél regeren met de VVD, maar niet met Rutte als premier. Als de VVD dus in een kabinet gaat zitten waar deze partijen deel van uitmaken, dan moet de partij een ander naar voren schuiven als minister-president.

De Partij voor de Dieren, BoerBurgerBeweging (BBB) en DENK hebben de deur niet op slot gezet, maar bij hen staat die eigenlijk wel dicht. Min of meer. Want, zeggen zij, ze sluiten regeren met Rutte niet keihard uit, maar zoiets zou voor hen wel enorm “ongeloofwaardig” zijn. Met andere woorden, dat gaan ze eigenlijk gewoon niet doen.

Voor alle andere partijen geldt dat ze mogelijk wél in een coalitie met Rutte willen. Dit kan zijn omdat ze echt willen regeren met hem, of omdat ze uit principe niemand willen uitsluiten – hoewel dit niet betekent dat ze regeren met Rutte waarschijnlijk vinden. In het geval van Forum voor Democratie geldt dat de partij een zakenkabinet wil. Het is nogal wiedes dat Rutte geen premier is van zo’n zakenkabinet.

Maar de rest? Tja, dat geldt eigenlijk gewoon voor dat Rutte de boel bezworen heeft. Hij heeft er ongeveer een maandje over gedaan, maar het is nu kat in het bakkie. De enige vraag is nu nog wélke partijen precies in Rutte IV stappen? In principe zou het met JA21 kunnen, maar de kans is groot dat D66 met name liever regeert met linkse partijen als GroenLinks en de PvdA. Dat laatste is dan ook, zeker gezien de aangenomen motie van die twee partijen, op dit moment het meest waarschijnlijk.